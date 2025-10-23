Luego de un primer semestre con altibajos, el Monterrey ha encontrado una mayor regularidad y consistencia en esta segunda mitad del año. Con la idea de juego de Domenec Torrent ya más entrenada, un grupo unido y resultados que han acompañado el proceso, los ‘Rayados’ se imponen como uno de los favoritos para pelear por el título.

Con sólo una derrota en sus últimos once juegos, el conjunto regiomontano se ubica como uno de los dos escoltas del líder, en la tabla de la fase regular de este Apertura 2025. Nueve victorias, tres igualdades y apenas dos derrotas componen la campaña de ‘La Pandilla’ en el campeonato, para ponerse a tiro de la cima del certamen.

En este contexto, una de las máximas figuras del Monterrey salió a platicar públicamente y calentó la definición del torneo. Lucas Ocampos, delantero que llegó desde Sevilla como uno de los fichajes más caros de los últimos tiempos, advirtió a toda la Liga MX. El extremo argentino se mostró molesto por los pocos que ponen a Rayados como aspirantes claros a la gloria.

Ocampos y Rayados se ilusionan con el título [foto: Getty]

“El que nos quiera llamar o no candidatos que mire la tabla ahora mismo, ¿no? Al final si no jugaríamos tres partidos al año con tres equipos y que digan si estamos para Liguilla o no. Esperemos seguir mejorando para entrar a la Liguilla de la mejor manera y ojalá que este año sí se nos dé”, sentenció el experimentado atacante al salir de la práctica matutina en El Barrial, enviando un mensaje contundente a todos sus competidores por el trofeo.

En esa misma línea, Lucas Ocampos le arrojó un recadito al Toluca, último campeón del futbol mexicano y actual puntero de la fase regular del Apertura. El ex Milan, Monaco, Marsella y Ajax, entre otros, aseguró que la prensa y las redes sociales le dedican toda su atención al conjunto escarlata y hacen a un lado al Monterrey, que puede dar el batacazo en la Liguilla.

“Creo que nosotros estamos ahí arriba, a dos puntos si no me equivoco de distancia del Toluca, que todo el mundo habla maravillas de ellos, que sí es un gran equipo que nos hizo mucho daño el partido que jugamos hace poco, pero estamos solo a dos puntos así que algo estaremos haciendo bien, ¿no les parece?”, disparó el delantero en conversación con los reporteros presentes, desde su vehículo a las afueras de las instalaciones de La Pandilla.

El atacante albiazul palpitó la recta final del Apertura, con cruces inminentes ante Cruz Azul y Tigres, y se mostró expectante: “Vienen los partidos lindos, que aunque ya estamos en el final casi entrando en la Liguilla, son los partidos que todos quieren jugar, todos quieren estar de la mejor manera. Creo que tanto ellos como nosotros nos tomamos estos partidos con esa motivación plus, porque también la gente lo vive de otra manera, así que se vienen dos semanitas intensas para terminar y empezar la Liguilla”.

Por último, expresó su alegría por su presente personal y aclaró las imágenes de su insulto al ser sustituido ante Juárez. “Me siento bien, contento por lo individual pero también por lo colectivo, al final si a todos nos va bien al equipo le va bien y eso es lo que estamos buscando. ¿Mi fastidio al salir? No es nada nuevo, me enojé un montón de veces, pero son cosas momentáneas, todos queremos jugar y todos queremos jugar los noventa minutos pero a veces no se puede, pero son cosas que a veces pasan en el partido”, concluyó Lucas Ocampos. ¿Podrá coronar el Rayados de las estrellas en el Apertura?

