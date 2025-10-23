En un fin de semana que tendrá una agenda muy auspiciosa, el plato fuerte que se destaca es el cruce entre Cruz Azul y Monterrey, que se enfrentarán en Ciudad Universitaria en un choque de animadores de esta fase regular del Apertura 2025. Celestes y albiazules se batirán a duelo por tres puntos en juego que los metan de lleno en la pelea.

Publicidad

Publicidad

En la antesala del compromiso que protagonizarán ‘La Máquina’ y ‘La Pandilla’, la Inteligencia Artificial lanzó su predicción de lo que pueda suceder este sábado, con posible resultado, goleadores y cronología de los acontecimientos. En un enfrentamiento donde todo puede pasar, la tecnología arriesga con un vaticinio en base a más de quince factores.

De acuerdo al modelo construido por la IA, Cruz Azul vencería por 2-1 a Rayados en el Estadio Olímpico Universitario, haciendo valer la localía y ratificando lo hecho en su último juego en casa en el Clásico. Los dirigidos por Nicolás Larcamón volverían a brindarle una alegría a su afición y lo harían por la diferencia mínima ante el poderoso.

Según el pronóstico de la Inteligencia Artificial, el elenco celeste se impondrían gracias a los goles de Ángel Sepúlveda y ¡Mateusz Bogusz!, pese a que el polaco no viene teniendo los minutos esperados con el estratega argentino. Por su parte, la escuadra albiazul marcaría su único tanto del encuentro por medio de su artillero Germán Berterame, que extendería su racha positiva.

Publicidad

Publicidad

La sucesión de hechos dela simulación de la tecnología señala que Rayados se pondría en ventaja a los 18′ con un tempranero gol de Berterame, que definiría debajo del arco tras un contraataque letal. Luego, Cruz Azul remontaría el encuentro con el empate parcial a los 34′ de Sepúlveda, que convertiría de cabeza tras un tiro de esquina, y finalmente con el triunfo definitivo a los 78′, con un remate espectacular de Bogusz desde afuera del área.