Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX: partidos, días, horarios y TV de los partidos

Conoce aquí cómo se jugará la próxima fecha del torneo de Primera División, y toda la programación del fin de semana.

Por Martín Zajic

La Liga MX continúa: se viene la J15 del Apertura.
La Liga MX continúa: se viene la J15 del Apertura.

Mientras se acerca el cierre de la fase regular y luego de una intensa actividad entre-semana, el Torneo Apertura 2025 se reanudará pronto para el desarrollo de una nueva fecha. En instancias decisivas de la competencia, arrancará la jornada 15 de este campeonato de la Liga MX, con varias propuestas interesantes para seguir muy de cerca.

En la antesala de la definición de los clasificados a Playoffs y Play-In, Toluca se mantiene como líder de la tabla de posiciones de la fase regular, con América y Monterrey como escoltas y los poderosos Tigres y Cruz Azul acechándolos a corta distancia. Los encuentros de este fin de semana serán determinantes para el tramo final del certamen.

Toluca observa a todos desde arriba con 32 puntos [Foto: Getty]

¿Cuándo comienza la jornada 15 del Apertura 2025?

La acción de esta nueva fecha dará inicio este viernes 24 de octubre, con un doble turno pero sin partidos en simultáneo: en primer término, FC Juárez recibirá a Puebla en el Estadio Olímpico Benito Juárez, y en segundo lugar, Mazatlán recibirá al América en el Estadio El Encanto. Será el primero de tres días de espectacular acción en el futbol mexicano.

Lucas Ocampos, figura de Rayados, mete presión a Toluca con un palito: “Todos hablan de ellos…”

Lucas Ocampos, figura de Rayados, mete presión a Toluca con un palito: “Todos hablan de ellos…”

Días, horarios y TV de la jornada 15 del Apertura 2025:

En este desglose, la programación completa de la decimoquinta fecha del campeonato y sus respectivas transmisiones televisivas:

Viernes 24 de octubre:
  • FC Juárez vs. Puebla: 19.00 horas por Caliente TV y FOX One.
  • Mazatlán vs. América: 21.00 horas por Azteca 7, Azteca Deportes Network, Caliente TV y FOX One.
Sábado 25 de octubre:
  • Tigres vs. Xolos: 17.00 horas por Azteca 7, Azteca Deportes Network, Caliente TV y FOX One.
  • León vs. Pumas: 19.00 horas por Caliente TV y FOX One.
  • Chivas vs. Atlas: 19.07 horas por Amazon Prime Video.
  • Cruz Azul vs. Monterrey: 21.05 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.
Domingo 26 de octubre:
  • Santos Laguna vs. Querétaro: 16.00 horas por ViX Premium.
  • Toluca vs. Pachuca: 18.00 horas por Azteca Deportes Network, Caliente TV y FOX One.
  • Atlético San Luis vs. Necaxa: 18.00 horas por ESPN 2 y Disney+ Premium.
‘Chucky’ Lozano en problemas en San Diego FC y Pachuca se frota las manos: “Lo estamos manejando”

‘Chucky’ Lozano en problemas en San Diego FC y Pachuca se frota las manos: “Lo estamos manejando”

Las posiciones en la previa de la jornada 15 del Apertura 2025:

martín zajic
Martín Zajic
