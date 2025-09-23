Este martes y miércoles hay jornada doble en la Liga MX, por lo que los equipos tienen poco descanso y preparación después de jugar el fin de semana. Uno de los grandes partidos de esta Fecha 10 es el que tiene como protagonistas a Toluca y a Rayados.

Monterrey venía de una racha de siete victorias consecutivas en el Apertura 2025 y estaba cerca de lograr su octava el fin de semana, pero el América le empató un 0-2 inicial. De esta manera, el equipo de Domènec Torrent perdió el liderazgo del campeonato, el cual ahora le pertenece a Cruz Azul.

Rayados se enfrenta este miércoles ni más ni menos que con el campeón vigente de la Liga MX. Además el partido será en el Nemesio Díez, así que será una prueba más que exigente para el equipo. De cara a este juego, se reveló que Domènec Torrent prepara unas pocas modificaciones.

Los cambios en la alineación de Rayados

De acuerdo a lo revelado por el periodista Felipe Galindo de Multimedio Deportes, el técnico de Monterrey tiene pensado sentar en la banca a Lucas Ocampos para darle lugar a ‘Tecatito’ Corona, quien no sumó minutos en el juego frente al América.

Jesús Corona podría formar parte de la alineación titular (Getty Images)

Por otro lado, Stefan Medina, quien no participó tampoco del partido ante Las Águilas por una molestia muscular, volvería al equipo titular. En este caso, Domènec Torrent tendría que definir si quitar a Ricardo Chávez para que el colombiano sea lateral o si a Víctor Guzmán.

¿Y Anthony Martial?

Con respecto al francés, Felipe Galindo detalló que la idea es que Anthony Martial juegue aproximadamente media hora contra Toluca. El delantero debutó el sábado frente al América pero solo jugó 5 minutos y la idea de Domènec Torrent es que ya empiece a estar más tiempo en el campo.

Rayados no le gana a Toluca en el Nemesio Díez hace cinco partidos. La última victoria fue en el Clausura 2021, cuando Monterrey derrotó a los Diablos Rojos por 2-1 con goles de Sebastián Vegas y Maxi Meza. Este equipo de Domènec Torrent buscará volver a sumar de a 3 en la casa del vigente campeón.