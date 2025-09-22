Faltan tan solo horas para el inicio de una nueva jornada en la Liga MX. Luego de un fin de semana lleno de acción, el Apertura 2025 volverá a escena rápidamente ya que contará con acción de entre semana con partidos de la Jornada 10 entre el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre.

ver también ¿Chivas vs. Necaxa va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

La fecha tendrá interesantes propuestas. Una de las más atrayentes será la que se desarrollará en el Estadio Nemesio Diez, donde el último campeón Toluca recibirá a los Rayados de Domenec Torrent que buscarán recuperar la cima de la clasificación tras perderla a manos de Cruz Azul. Además, entre los juegos destacados, La Máquina recibirá a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, América visitará a Atlético de San Luis en Potosí y Chivas será local de Necaxa con el agregado de que se tratará del regreso de Fernando Gago al Estadio Akron.

En la previa del inicio de la décima fecha quienes se están quedando con la clasificación directa a los cuartos de final -a falta de ocho jornadas para el final de la fase regular- son Cruz Azul, Rayados, Toluca, América, Xolos y Tigres UANL, En tanto, Pumas, Pachuca, FC Juárez y León se encuentran en posiciones de Play-In; Atlético de San Luis, Necaxa, Chivas, Santos Laguna, Mazatlán, Atlas, Querétaro y Puebla quedarían eliminados.

Publicidad

Publicidad

Toluca recibirá a Rayados en uno de los juegos destacados de la Jornada 10 del Apertura 2025. (Getty Images)

Por otro lado, la tabla de goleo es liderada por el brasileño Joao Pedro, delantero de Atlético de San Luis que llegó a los ocho tantos tras su doblete en la victoria ante Santos Laguna (4-1). Lo escolta Sergio Canales (Rayados) con seis goles, mientras que Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Germán Berterame (Rayados) y Frank Boya (Xolos) suman cinco.

Los partidos de la Jornada 10 del Apertura 2025

Martes 23 de septiembre

Puebla vs. Pachuca Lugar: Estadio Cuauhtémoc Hora: 19:00 (CDMX)



Publicidad

Publicidad

Chivas vs. Necaxa Lugar: Estadio Akron Hora: 19:07 (CDMX)



FC Juárez vs. Pumas UNAM Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez Hora: 21:00 (CDMX)



Club León vs. Mazatlán Lugar: Nou Camp Hora: 21:05 (CDMX)



Publicidad

Publicidad

Miércoles 24 de septiembre

Cruz Azul vs. Querétaro Lugar: Estadio Olímpico Universitario Hora: 18:00 (CDMX)



Tigres UANL vs. Atlas Lugar: Estadio Universitario Hora: 19:00 (CDMX)



Toluca vs. Rayados Lugar: Estadio Nemesio Diez Hora: 20:00 (CDMX)



Publicidad

Publicidad

Atlético de San Luis vs. América Lugar: Estadio Alfonso Lastras Ramírez Hora: 21:00 (CDMX)



Santos Laguna vs. Xolos Lugar: TSM Corona Hora: 21:00 (CDMX)



La tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga MX

Publicidad