Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

La predicción de la IA para el México vs. Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025

El 'Tri' se mide con la Albiceleste este sábado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en busca de meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Por Leandro Barraza

México enfrenta a Argentina en el Mundial Sub-20
© Jam MediaMéxico enfrenta a Argentina en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 tendrá una importante cita este sábado desde las 17:00 hs (CDMX) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El combinado comandado por Eduardo Arce se verá las caras con Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 en lo que promete ser uno de los mejores partidos de todo el torneo.

Publicidad

México atravesó con éxito una complicada fase de grupos y viene de golear a Chile por 4-1. Argentina, por su parte, confirmó su condición de candidato al superar por 4-0 a Nigeria en octavos de final y cuenta con el goleador del torneo: Alejo Sarco. Dado el gran presente de ambos seleccionados es muy difícil predecir qué puede suceder el sábado, pero en Bolavip le preguntamos a la Inteligencia Artificial un pronóstico y la Albiceleste parece tener una leve ventaja.

Encuesta

¿Quién avanzará a las semifinales del Mundial Sub-20 2025?

YA VOTARON 0 PERSONAS

La predicción de la IA para México vs. Argentina por el Mundial Sub-20

  • Predicción de ChatGPT: Creo que será un partido parejo, táctico, con momentos de México tratando de hacer daño con transiciones rápidas y Argentina con más posesión y dominio en el medio campo. El resultado será 2-1 para Argentina con goles de Alejo Sarco y Ian Subiabre; mientras que para México marcará Gilberto Mora.
Publicidad
  • Predicción de Google Gemini: Se espera un partido de alta intensidad y con goles, pero la solidez y el momento actual de Argentina le dan el empuje para avanzar a semifinales. Resultado: Argentina 2-1 México. Autores de los goles: Alejo Sarco, Maher Carrizo y Hugo Camberos.
Alejo Sarco celebra un gol en el Mundial Sub-20 (X/Twitter: @Argentina)

Alejo Sarco celebra un gol en el Mundial Sub-20 (X/Twitter: @Argentina)

  • Conclusión: Las dos Inteligencias Artificiales consultadas dan como ganador a la Selección Argentina por la mínima y creen que el delantero argentino Alejo Sarco (Bayer Leverkusen) seguirá en estado de gracia de cara al arco. De esta manera, México quedaría eliminado del Mundial Sub-20 en cuartos de final.
Publicidad
Gilberto Mora contundente: del “tenemos para ser campeones” a “el objetivo es ser Balón de Oro”

ver también

Gilberto Mora contundente: del “tenemos para ser campeones” a “el objetivo es ser Balón de Oro”

No es Gilberto Mora: el jugador de México Sub-20 que está por irse a Europa, según Fabrizio Romano

ver también

No es Gilberto Mora: el jugador de México Sub-20 que está por irse a Europa, según Fabrizio Romano

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Se para el país: la decisión de AFA con el juego ante México Sub-20 que hace ruido en Argentina
Mundial Sub 20

Se para el país: la decisión de AFA con el juego ante México Sub-20 que hace ruido en Argentina

Afición argentina se burla de México previo al partido por el Mundial Sub-20
Mundial Sub 20

Afición argentina se burla de México previo al partido por el Mundial Sub-20

El menosprecio de una figura de Argentina a la Selección Mexicana
Mundial Sub 20

El menosprecio de una figura de Argentina a la Selección Mexicana

Julio César Chávez Jr. reveló detalles inéditos de su situación judicial
Boxeo

Julio César Chávez Jr. reveló detalles inéditos de su situación judicial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo