La Selección Mexicana Sub-20 tendrá una importante cita este sábado desde las 17:00 hs (CDMX) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El combinado comandado por Eduardo Arce se verá las caras con Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 en lo que promete ser uno de los mejores partidos de todo el torneo.

México atravesó con éxito una complicada fase de grupos y viene de golear a Chile por 4-1. Argentina, por su parte, confirmó su condición de candidato al superar por 4-0 a Nigeria en octavos de final y cuenta con el goleador del torneo: Alejo Sarco. Dado el gran presente de ambos seleccionados es muy difícil predecir qué puede suceder el sábado, pero en Bolavip le preguntamos a la Inteligencia Artificial un pronóstico y la Albiceleste parece tener una leve ventaja.

La predicción de la IA para México vs. Argentina por el Mundial Sub-20

Predicción de ChatGPT: Creo que será un partido parejo, táctico, con momentos de México tratando de hacer daño con transiciones rápidas y Argentina con más posesión y dominio en el medio campo. El resultado será 2-1 para Argentina con goles de Alejo Sarco y Ian Subiabre; mientras que para México marcará Gilberto Mora.

Predicción de Google Gemini: Se espera un partido de alta intensidad y con goles, pero la solidez y el momento actual de Argentina le dan el empuje para avanzar a semifinales. Resultado: Argentina 2-1 México. Autores de los goles: Alejo Sarco, Maher Carrizo y Hugo Camberos.

Alejo Sarco celebra un gol en el Mundial Sub-20 (X/Twitter: @Argentina)

Conclusión: Las dos Inteligencias Artificiales consultadas dan como ganador a la Selección Argentina por la mínima y creen que el delantero argentino Alejo Sarco (Bayer Leverkusen) seguirá en estado de gracia de cara al arco. De esta manera, México quedaría eliminado del Mundial Sub-20 en cuartos de final.

