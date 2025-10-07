Es tendencia:
Revelan la historia oculta de cómo Rayados le ‘robó’ a Anthony Martial a Pumas UNAM

Anthony Martial tuvo que elegir entre Rayados y Pumas y prefirió al equipo de Nuevo León. Los detalles ocultos del fichaje.

Por Patricio Hechem

La llegada de Anthony Martial a Rayados fue una de las grandes historias del mercado. No solo el tema tomó trascendencia por la figura del francés sino también porque luego salió a la luz de que Pumas había negociado varios días por el delantero antes que Monterrey.

No obstante, el equipo de Nuevo León se quedó con Anthony Martial y el exjugador del Manchester United ya debutó con Rayados y disputó cuatro partidos de la Liga MX. Por otro lado, en las últimas horas se revelaron detalles de cómo fue que Monterrey logró ‘robarle’ al francés a Pumas.

Willie González genera polémica con fuertes críticas a Sergio Ramos y Anthony Martial

Según lo contado por ‘El Francotirador’, columnista del Diario Récord, el nombre de Anthony Martial llegó a la directiva de Monterrey desde CU. Sí, esta fuente mencionada reveló que Miguel Mejía Barón, vicepresidente de Pumas, le habría filtrado la información a Tato Noriega.

Esto se debe a que el directivo de los Felinos tiene una gran relación con el Presidente Deportivo de Rayados, quien lo vio nacer como jugador en Pumas y luego también compartieron años en Monterrey y Tigres. De acuerdo a ‘El Francotirador’, al Dr Mejía Barón se le escapó el nombre en una charla con el directivo de la Pandilla.

Miguel Mejía Barón le habría filtrado el nombre a Tato Noriega (Getty Images)

Una vez que Tato Noriega supo del nombre, allí es cuando el Presidente Deportivo de Rayados decidió hacer el intento por fichar a Anthony Martial considerando que justamente estaba buscando un delantero para reforzar el plantel de Domènec Torrent.

Anthony Martial prefirió el proyecto deportivo de Rayados pese a tener también conversaciones avanzadas con Pumas. Monterrey pudo conseguir al delantero que buscaba, mientras que el club auriazul se quedó sin fichar a ese ‘9’ que quería y que tanto pidió Efraín Juárez.

El presente de Anthony Martial en Rayados

El francés debutó con Rayados en septiembre en el juego ante el América por la Jornada 9 del Apertura 2025. Anthony Martial ya disputó cuatro partidos con la Pandilla y todavía no pudo convertir. Además, el delantero ha sido criticado en los últimos días por un fallo que podría haberle dado la victoria a Monterrey ante Xolos.

Patricio Hechem
