No es un secreto a voces que cuando Rodrigo Aguirre salió de Rayados de Monterrey con rumbo al Club América, fue porque el futbolista ya no estaba a gusto con el equipo y las formas en la que la afición lo trataba. El hecho de ser un delantero y que las lesiones y la falta de gol lo pararan hicieron que poco a poco se fuera acabando el encanto con él y ahora cada vez que el uruguayo visita el estadio del equipo regiomontano es abucheado por el público, ya que ahora sí hace más de lo que en su momento le pedían en la escuadra del Norte.

Y aunque en América ha intentado volver al nivel que muchas veces muestra con la Selección Uruguaya hay situaciones que se le han complicado, sobre todo el número de lesiones que se le presentan. Aún así, el futbolista ha recalcado mucho el apoyo que ha recibido por parte de todo el conjunto, sobre todo en una escuadra que han sido constantes las bajas por lesión y que entre ellos deben apoyarse para su recuperación. Ahora no fue la excepción y de nueva cuenta lo exaltó, pero dejando una pequeña indirecta para su anterior escuadra.

¿Indirecta de Aguirre para Rayados?

En una entrevista que sostuvo Aguirre señaló que algo que le ha hecho salir adelante es el tema del vestidor, el futbolista sí aclaró que no era que en otros equipos en los que ha estado la gente sea mala, pero lo que hay en Coapa se le hace muy distinto por la unidad que hay y que ahí sí, en otros equipos no había logrado tener: “Lo que tenemos en el vestidor es increíble, yo nunca lo vi en otro club, cada uno tiene su grupito con el que mejor nos llevamos y bromeamos entre todos; eso que tenemos acá es muy difícil de encontrar”, mencionó.

Cabe recalcar que estando en el conjunto de Rayados en algunos momentos se le vio con un ambiente hostil y es que replanteando lo que menciona en esta entrevista, es muy probable que se refiera precisamente a la manera en la que dentro de los vestidores se le ayuda al jugador para sacar su máximo. Y es que parece modo de mentira, pero la afición azulcrema no se ha cansado de criticarlo y aún así cuando se le ve en el banquillo o incluso en los entrenamiento tiene un semblante muy diferente con su alrededor.

Recordemos que no es el único futbolista que se ha mostrado con situaciones similares en Monterrey, ya hubo un caso con Hugo González, que aunque eran más los aficionados quienes no lo querían y hasta le colocaban mantas, tampoco recibió el apoyo fraterno de su vestidor para que todo eso parara, por lo que en gran parte parece ser que las palabras de Aguirre, aunque no mencionan a Rayados tienen mucho qué ver en comparación con lo que vivió en el Norte y lo que vive ahora en Coapa.