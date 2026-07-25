El director técnico argentino realizó una curiosa reflexión en la previa del duelo de los Albiazules ante los Rayos por la Primera División de México.

Luego de un debut con victoria en el Apertura 2026 de la Liga MX tras vencer 3-2 de local a Santos Laguna, Rayados buscará este fin de semana continuar en la senda de la victoria. Sin embargo, en la previa a esta fecha, el entrenador Matías Almeyda realizó una curiosa reflexión este viernes.

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Y en una misma respuesta, el DT sintetizó varios puntos sobre la actualidad: del uso de las redes y el odio al “hambre” en los futbolistas. Además le consultaron sobre el hambre deportivo en los Albiazules, teniendo en cuenta que hace años vienen reforzándose con grandes nombres y los resultados no aparecieron.

Así inició su razonamiento: “El fútbol es la vida. Y estamos viviendo muy rápido. Es todo ahora. Fíjense que hay gente que le manda un mensaje de voz y te lo ponen para escucharlo más rápido. La gente no se escucha, no se habla. Y el fútbol va de la mano de la vida“.

"¿Saben cuántas veces come salmón mi mamá en Argentina? Debe comer dos veces al año, porque es carísimo"🗣️



La reflexión de Matías Almeyda pic.twitter.com/YUovO77FOG — Diario Olé (@DiarioOle) July 25, 2026

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Y continuó: “Fíjense lo que está pasando ahora, hay odio. Se está sembrando odio donde lo que reina es el amor. Cuando se pierde el sentido común de las cosas, perdés el poder de asombro, para mí. Puede ser que esté equivocado. perder el poder de asombro es triste para mí porque yo me me sigo asombrando que veo una montaña digo, estoy entrenando entre medio de montaña es impresionante este lugar, le doy valor“.

Para ramatar, comentó: “Le doy valor a que me dan de comer todos los días. Todos los días comemos acá es impresionante. ¿Saben qué comemos nosotros acá? casi todos los días, salmón. ¿Saben cuántas veces come salmón mi madre en Argentina? de verdad. Y debe comer dos veces al año porque es carísimo“.

¿Cuándo juega Rayados por la Jornada 2 del Apertura 2026?

En lo que respecta a la actividad del conjunto regiomontano, estará jugando este domingo 26 de julio desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en condición de visitante ante Necaxa en el Estadio Aguascalientes de la localidad mexicana de Victoria.

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En síntesis