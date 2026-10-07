Rayados con dos ausencias ante América

Para el entrenamiento de hoy, Matías Almeyda contó con cuatro bajas, pero a dos de ellos los recuperaría ante América.

El próximo sábado el conjunto de Monterrey visitará al Club América en el Estadio Banorte. La escuadra Rayada se mantiene entrenando para este duelo y tuvo un juego muy intenso de preparación ante el Toluca, por lo que llegan preparados para este partido. Sin embargo, Matías Almeyda no contará con todas sus piezas en la alineación.

Publicidad

Este miércoles la escuadra regiomontana preparó uno de sus entrenamientos donde cuatro jugadores estuvieron ausentes. Aunque esto preocupa de más para un duelo tan importante, cabe mencionar que de las bajas que se contemplaron el día de hoy, sólo dos estarían quedando fuera para este enfrentamiento; los otros se reincorporarían.

Bajas de Rayados para enfrentar al América

De acuerdo con la información de Gilberto Galván de Once Diario, el cuadro de Almeyda tiene las ausencias de Stefan Medina, Uros Durdevic, Orbelín Pineda y Víctor Guzmán. Los últimos dos estarían llegando a la plantilla el día de mañana, después de haber estado en la Fecha FIFA con la Selección Mexicana, por lo que no hay duda de que estarán para este duelo.

En el caso de Medina, hay que recordar que apenas unos minutos después de iniciar el amistoso ante los Diablos Rojos, recibió un golpe en la rodilla. El dolor le permitió jugar, pero se hablaba de que el futbolista podría estar resentido. Ante la ausencia del jugador en los entrenamientos, es un hecho que estaría en un proceso de recuperación.

Publicidad

Por su parte, en el caso de Djuka aún no se sabe qué es lo que lo apartaría del equipo en esta ocasión. Ya que anteriormente sus declaraciones no habrían sido las mejores dentro del equipo, pero reapareció ante Toluca, donde generó un conato de bronca, el cual no pasó a mayores. Aún así, es la otra baja que se perfila.

En síntesis