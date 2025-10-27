Este sábado 1 de noviembre se disputa una nueva edición del Clásico Regio entre Rayados y Tigres. Si bien ambos equipos ya aseguraron su lugar en la Liguilla, el partido tiene su importancia porque aún no están definidas las posiciones en el top6 de la tabla.

Por el lado de Monterrey, el equipo de Domènec Torrent viene de perder con Cruz Azul y buscarán darle una alegría a sus aficionados en el Gigante de Acero. Además, se espera que se produzcan dos regresos en la alineación titular del equipo con la vuelta de Santiago Mele y de Fidel Ambriz.

Recordemos que el portero no estuvo presente en los últimos dos partidos de Rayados. Santiago Mele primero no fue convocado con FC Juárez por lesión y luego el argentino fue suplente en el juego frente a Cruz Azul, pero se espera que regrese a la alineación titular.

Por su parte, Fidel Ambriz no participó de los últimos tres encuentros debido a que se lesionó en un entrenamiento en la previa al partido frente a Pumas. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por el periodista Santiago Fourcade, el centrocampista regresaría para el Clásico Regio.

Fidel Ambriz volvería en Rayados (Getty Images)

La vuelta de Fidel Ambriz sería una gran noticia para Domènec Torrent, considerando que Óliver Torres no jugará ante Tigres debido a que fue expulsado en el partido contra Cruz Azul. El joven de 22 años ha sido titular en 7 partidos de la Liga MX y se nota que el entrenador lo valora.

El Clásico Regio puede ser clave de cara a la confianza para la Liguilla. Si bien la diferencia es solo de dos puntos a favor de Tigres, los Felinos tienen una mejor actualidad y no pierden hace 11 partidos en el Apertura 2025, por lo que habrá que esperar a ver cómo Domènec Torrent plantea el juego.

