Óliver Torres envió un sentido mensaje a la afición de Rayados tras no poder estar en el Clásico Regiomontano

El volante español le dedicó algunas palabras a la afición de los Albiazules por su ausencia en el duelo ante Tigres UANL.

Por Agustín Zabaleta

Por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados perdió 2-0 en su visita a Cruz Azul en un duelo directo por el liderato de la tabla de posiciones y cayó hasta el 5° puesto, quedando con 30 unidades pero a apenas tres del líder Toluca.

Sin embargo, el equipo recibió una mala noticia. Y es que a los 24 minutos de partido, Óliver Torres fue expulsado del compromiso y dejó al equipo con un jugador menos, que lo terminó sufriendo a la vista de lo que fue el resultado final del mismo.

Tras esta noticia, para peor, el español ya sabe que no podrá estar presente en la siguiente jornada del torneo nacional, donde los dirigidos por Domenec Torrent jugarán ante Tigres UANL en condición de local por una nueva edición del Clásico Regiomontano. Tras el duelo, el jugador publicó un posteo.

Así fue el mensaje a la afición del club que compartió por historias en su cuenta de Instagram: “Me duele mucho perderme el próximo partido. Semana para seguir mejorando y apoyar a mis compañeros a muerte. Todos juntos somos más fuertes. Gracias por el cariño”.

El partido entre ambos será el próximo sábado 1° de noviembre desde las 19:05 horas en el Estadio BBVA de Guadalupe. Más allá de la rivalidad, quizás sea la última oportunidad de ambos para pelear por el liderato de la tabla de posiciones.

¿Cómo está siendo el Apertura 2025 de Óliver Torres?

En lo que respecta al rendimiento deportivo del atacante europeo, el jugador fue parte de los 15 partidos del torneo, donde fue titular en todos, a excepción de uno. Marcó un gol y realizó 4 asistencias, pero su verdadero aporte es desde la creación y conducción de la ofensiva del equipo.

En síntesis

  • Óliver Torres fue expulsado a los 24 minutos de partido ante Cruz Azul
  • El jugador deberá cumplir una fecha de suspensión y no estará presente en el Clásico Regiomontano ante Tigres UANL
  • El futbolista publicó un texto de disculpas a la afición por no poder estar en el partido
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
