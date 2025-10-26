Rayados perdió por 2-0 con Cruz Azul este sábado y el equipo regiomontano desaprovechó la oportunidad de quedar como líder de la Liga MX, al menos de forma momentánea. Monterrey llevaba una racha de cuatro partidos sin victorias y ahora la tabla de posiciones quedó muy reñida.

Publicidad

Publicidad

A la Pandilla le quedan dos encuentros todavía para intentar terminar lo más arriba posible en el Apertura 2025. En este sentido, ahora Rayados disputará ni más ni menos que el Clásico Regio frente a Tigres, aunque Domènec Torrent decidió restarle importancia a este duelo.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Cruz Azul ante Rayados

“Del partido de Tigres sé la repercusión, sobre todo por la afición, pero felizmente hace mucho tiempo hemos superado esto del clásico es lo más importante de todo“, comenzó diciendo el entrenador de Monterrey en conferencia de prensa tras la derrota con Cruz Azul.

“Para mí el partido más importante era hoy (ante Cruz Azul) y después el clásico, ahora sí es el más importante porque es el siguiente, además de la repercusión que tiene para los aficionados. Nosotros lo vamos a intentar ganar por todo esto que te digo, pero más que nada porque es un partido más“, agregó Domènec Torrent acerca del Clásico Regio.

Publicidad

Publicidad

Rayados perdió con Cruz Azul en la Liga MX (Getty Images)

Asimismo, el entrenador hizo una comparación con el clásico español: “Tenemos presión. Yo le voy al Barcelona, cuando era joven siempre ganaba Real Madrid. Cuando ganaba Barcelona festejaba y el Madrid celebraba el campeonato. Yo quiero quedar campeón“.

Rayados y la Liguilla

Monterrey de momento está 5° en la tabla con 30 puntos y, a falta de dos jornadas, es imposible saber cómo terminará ubicado Rayados en la clasificación. Toluca es el líder con 32 unidades, aunque los Diablos Rojos pueden estirar la diferencia si ganan este domingo. Por lo pronto, el equipo de Domènec Torrent se enfrentaría con el América en la Liguilla.

Publicidad

Publicidad

En síntesis