Matías Almeyda viene de dirigir durante ocho meses al Sevilla de España en la temporada que está por terminar.

Matías Almeyda está cada vez más cerca de concretar su regreso a la Liga MX. Después de varios días de negociación entre el técnico, su representación y los directivos de Rayados, todo estaría a punto de sellarse.

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De acuerdo a lo informado este domingo por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Matías Almeyda y Monterrey tendrían negociaciones avanzadas para que el argentino sea el nuevo entrenador del equipo regiomontano.

Los detalles de la negociación

Matías Almeyda firmaría un contrato por dos años con Rayados. El DT argentino es un nombre que ha sonado varias veces en la órbita de Monterrey luego de su paso por Chivas de 2015 a 2018, donde ganó una Liga MX y una Concachampions, entre otros títulos.

Todo indica que las partes van a llegar a un acuerdo total en las próximas horas y Matías Almeyda incluso podría ser presentado en la semana que está pronto a iniciar. Rayados viene de una muy mala temporada y busca comenzar un proyecto ganador con el argentino.

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Matías Almeyda en su paso por Chivas (Getty Images)

Matías Almeyda antes de su llegada a Rayados

Después de su paso por Chivas, Matías Almeyda estuvo tres años en San Jose Earthquakes (2019 a 2022), tres temporadas en AEK Atenas (2022 a 2025) y después dirigió ocho meses al Sevilla en la campaña actual. El DT argentino ganó dos títulos con el conjunto griego.

En síntesis

Matías Almeyda tiene negociaciones avanzadas para convertirse en el nuevo entrenador de Monterrey.

El director técnico argentino firmaría un contrato por dos años con Rayados.

Almeyda dirigió ocho meses al Sevilla en la actual campaña antes de este acuerdo.