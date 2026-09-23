La opinión de Almeyda sobre el retiro de Messi

El DT de Rayados no dejó pasar su conferencia de prensa para hablar de la despedida de Messi con la Selección Argentina.

El próximo 6 de octubre, Lionel Messi tendrá su partido de despedida de la Selección Argentina, por lo que previo al duelo de Rayados vs Atlante, el argentino Matías Almeyda fue cuestionado sobre lo que opina del 10 de la Albiceleste en esta nueva etapa y qué espera de este homenaje que se le brindará con su gente.

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Matías Almeyda elogia a Lionel Messi

El DT de Monterrey habló largo y tendido del referente argentino, comenzando por todo aquello que mucha gente señaló mientras estuvo disputando el Mundial de 2026, aún cuando estaba viviendo uno de los momentos más difíciles que era la enfermedad de su padre y que posteriormente perdió, dejando ver que esto no borrará ese sentimiento.

“Creo que para el mundo del futbol va a ser un antes y un después, yo lo puedo hablar como argentino también. Pero también todo este tiempo pude estar viendo todo lo que se habló de Messi en el periodo que tuvo y pienso en cómo va cambiando, pero no veo a nadie que pida disculpas por las cosas que dijeron”, respecto a lo que fue el Mundial.

“Debe tener una fiesta como merece, debe sentir algo realmente extraño porque después de tanto tiempo, tantos logros y ver un tipo que tiene 39 años con ganas de ganar es terrible. Y corre cada vez más rápido, no sé qué come, pero son las ganas que demuestran los futbolistas que aman jugar, se va a extrañar eso”, apuntando a que los jóvenes deberían hacer lo mismo.

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“Fue un ejemplo después de Maradona (…) Y vendrán algunos más, no sé si al nivel de ellos, pero lo bueno es que lo pudimos disfrutar. De ver a alguien que por más que lo estudien hace algo diferente, de ver a alguien que llora por perder cuando lo tiene todo. Lo que puedo expresar de Messi, jugador, es que es lo máximo en todo”, finalizó Almeyda.

En síntesis