Pumas aclara la situación de Pedro Vite tras ser captado en video en un antro

Pedro Vite fue captado en un antro en la previa del duelo contra Santos Laguna, y se conoció la postura de Pumas al respecto.

La victoria por 2-1 como visitante frente al Atlante el pasado sábado había devuelto la serenidad a los Pumas de la UNAM. Sin embargo, este breve periodo de paz se vio interrumpido tras la divulgación de una situación que tuvo como protagonista a una de sus principales figuras, el mediocampista Pedro Vite.

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En un video que comenzó a viralizarse en redes sociales, se captó al volante ecuatoriano en las instalaciones del recinto identificado como Mezontle, un antro ubicado en la Ciudad de México. Las imágenes captaron de inmediato la atención de la afición auriazul, generando opiniones divididas en las distintas plataformas digitales.

En la cronología de los hechos, Vite acudió en primera instancia a un compromiso de la Kings League junto a la creadora de contenido y presidenta del Krü FC, Dáre Esparza. De acuerdo con el material gráfico que circula en la red, el futbolista acompañó posteriormente a otros creadores de contenido al establecimiento, donde personas de su entorno solicitaron a creadores presentes evitar grabaciones por la presencia del elemento universitario.

Que hace el primo del Shifu peleándose con Pedro Vite JAJAJAJAJA pic.twitter.com/Q371Wht2ol — Don Natanael Cano (@DonNatanaelCan0) October 19, 2026

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La respuesta de Pumas a la polémica de Vite

Según información vertida por René Tovar en el diario Récord, al interior de Pumas no existe conflicto alguno con Pedro Vite. Debido a que los acontecimientos se registraron durante su día de descanso asignado, la directiva interpreta lo sucedido como un asunto estrictamente de su vida privada, descartando clasificarlo como una falta disciplinaria al no observarse conductas inadecuadas en el material grabado.

Sin un pronunciamiento oficial de por medio por parte del club o del entorno del jugador, todo indica que la acción de Vite no ameritará sanción de ningún tipo. Se prevé que Pedro Vite se mantenga trabajando con normalidad junto al resto del plantel auriazul con miras al duelo de este jueves 22 de octubre, fecha en la que la UNAM se medirá a Santos Laguna en Torreón, Coahuila, enfrentando a un rival que llega con una racha de cinco triunfos consecutivos.

En síntesis

Pedro Vite visitó un antro tras asistir a la Kings League.

visitó un antro tras asistir a la Kings League. Pumas no sancionará a Pedro Vite al encontrarse en su día de descanso.

no sancionará a Pedro Vite al encontrarse en su día de descanso. Pumas enfrentará a Santos Laguna el jueves 22 de octubre en Torreón.