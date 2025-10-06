Para el término de la Jornada 13 del Apertura 2025, Rayados de Monterrey se enfrentó a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. Más allá del 2-2 que no fue un resultado benéfico para los de Domenec Torrent, les sucedió lo que más temían; tener más lesionados en el equipo. Y es que tomando en cuenta que no llevaron a Sergio Ramos porque era un jugador importante y con la cancha de pasto sintético podía lesionarse, no previnieron que otros elementos tendrían esa mala suerte de sufrir los estragos de las molestias físicas por este enfrentamiento en campo de los fronterizos.

Suman 2 bajas para Rayados

En el juego el primero que salió lesionado y que preocupa su estado de salud para la siguiente fecha cuando se enfrentan a Pumas, es precisamente Víctor Guzmán, quien sufrió un duro golpe en la cabeza, por lo que tuvo que salir del terreno de juego. Y es que fue tan fuerte que el zaguero central quedó noqueado en el césped pero consciente. Hasta el momento no se ha dado a conocer un parte médico oficial respecto a su situación, lamentablemente desde que el “Toro” salió del campo fue cuando el equipo local comenzó a llegar más, en caso de perderlo para la Jornada 13 sería una de las complicaciones que tendría el estratega.

Víctor Guzmán salió lesionado de su encuentro ante Xolos por la Jornada 12 ( Azael Rodriguez/Getty Images)

La otra baja que presenta la escuadra regiomontana es la de Ricardo Chávez y es que durante el partido ya se había resentido de una molestia en la rodilla, pero pudo continuar. El problema vino después cuando de plano ya no le dio para continuar y quedó con un dolor que lo hizo salir del partido. De igual manera, se desconocer qué es lo que pasa, de manera oficial, con la lesión que sufrió “Rica”, pero es una molestia de cuidado, incluso durante la transmisión mencionaban que podría no estar listo para la siguiente jornada, considerando que habrá Fecha FIFA y que hay probabilidad de recuperación.

Hay que recalcar que el hecho de que Ramos no haya jugado este partido, no quiere decir que fue por lesión, sino más bien por precaución, que es justo lo que no se evitó con los dos elementos anteriores. Ahora, Chávez y Guzmán, se suman a las ausencias de Sergio Canales y Carlos Salcedo, que no han visto minutos recientemente. Que aunque este último se decía listo para reaparecer, hasta ahora no hay ninguna fecha concreta, pero se espera que los casi 15 días que tendrán por la Fecha FIFA sean de apoyo para el conjunto de Torrent para poder recuperar a todos, en especial a los que han sido clave en su esquema y que no pueden faltar.

¿Cuándo juega Rayados vs Pumas?

El partido vs Pumas es en el Jornada 13, la fecha para este duelo es el próximo sábado 18 de octubre en el Estadio BBVA, por lo que el estratega tiene tiempo para poder recuperarlos. De esta manera, se espera que el equipo dé a conocer si hay alguna situación de gravedad con alguna de las lesiones de estos jugadores que les impida estar listos para esta fecha. En caso de no tenerlos sería una situación demasiado compleja, ya que por lo menos en la central, los mejores números para su plantilla son cuando Guzmán se encuentra en el campo y tomando en cuenta que los universitarios están en la necesidad de conseguir una victoria el partido no será nada sencillo.