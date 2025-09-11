Es tendencia:
logotipo del encabezado
Rayados

La curiosa coincidencia que une a André-Pierre Gignac y Anthony Martial, flamante fichaje de Rayados

Ambos nacieron en Francia y compartieron plantilla en la Eurocopa 2016, pero hay otra casualidad que sorprende a propios y extraños.

Por Leandro Barraza

André-Pierre Gignac y Anthony Martial en la Eurocopa 2016
© GETTY IMAGESAndré-Pierre Gignac y Anthony Martial en la Eurocopa 2016

Anthony Martial es el nombre del día en la Liga MX. El delantero francés de 29 años abandona AEK Atenas para ponerse la playera de Rayados de Monterrey, un movimiento sorpresivo, sobre todo tomando en cuenta que el exjugador de Manchester United había comenzado a negociar con Pumas UNAM en primera instancia.

Finalmente, Rayados fue más rápido y cerró su fichaje estrella en cuestión de horas para terminar de conformar una mega alineación en la que también resaltan otras figuras de talla internacional como Sergio Ramos, Sergio Canales, Óliver Torres o Lucas Ocampos, entre otros.

Además, Martial se suma a la lista de franceses que llegaron a la Liga MX en el último tiempo, como Florian Thauvin, Sébastien Salles-Lamonge, Allan Saint-Maximin o el legendario André-Pierre Gignac. Ahora bien, precisamente existe una curiosa coincidencia que une al nuevo refuerzo de Rayados con Gignac.

Publicidad
Anthony Martial consuela a Gignac tras perder la final de la Eurocopa 2016 (GETTY IMAGES)

Anthony Martial consuela a Gignac tras perder la final de la Eurocopa 2016 (GETTY IMAGES)

La curiosa coincidencia que une a André-Pierre Gignac y Anthony Martial

André-Pierre Gignac y Anthony Martial son atacantes franceses, ambos fueron parte de aquella Selección que perdió la final de la Eurocopa 2016 contra Portugal y también experimentaron en el futbol mexicano. Sin embargo, la coincidencia más impactante que los une es que ambos nacieron el mismo día.

Los dos delanteros llegaron a este mundo un 5 de diciembre, aunque con diez años de diferencia. Gignac lo hizo en 1985, en Martigues; mientras que Martial nació en1995, en la ciudad de Massy. ¿Podrá Anthony lograr un legado en Rayados como lo consiguió André-Pierre en Tigres?

Publicidad
Las dos buenas noticias que recibió Domènec Torrent en Rayados antes del regreso de la Liga MX

ver también

Las dos buenas noticias que recibió Domènec Torrent en Rayados antes del regreso de la Liga MX

La trayectoria de Anthony Martial

  • Lyon
  • AS Mónaco
  • Manchester United
  • Sevilla
  • AEK Atenas
  • Rayados de Monterrey
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Una ganga? La asombrosa cifra que abonará de ficha Monterrey para comprar a Anthony Martial
Rayados de Monterrey

¿Una ganga? La asombrosa cifra que abonará de ficha Monterrey para comprar a Anthony Martial

El motivo por el cuál Anthony Martial rechazó a Pumas para jugar en Rayados
Liga MX

El motivo por el cuál Anthony Martial rechazó a Pumas para jugar en Rayados

Mientras Ramos gana 5 millones, el salario que percibiría Martial en Rayados
Rayados de Monterrey

Mientras Ramos gana 5 millones, el salario que percibiría Martial en Rayados

El Milan de Santi Giménez quiere subir en la Serie A y puedes verlo aprovechando esta promo
Sponsored

El Milan de Santi Giménez quiere subir en la Serie A y puedes verlo aprovechando esta promo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo