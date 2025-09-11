La curiosa coincidencia que une a André-Pierre Gignac y Anthony Martial, flamante fichaje de Rayados

Anthony Martial es el nombre del día en la Liga MX. El delantero francés de 29 años abandona AEK Atenas para ponerse la playera de Rayados de Monterrey, un movimiento sorpresivo, sobre todo tomando en cuenta que el exjugador de Manchester United había comenzado a negociar con Pumas UNAM en primera instancia.

Finalmente, Rayados fue más rápido y cerró su fichaje estrella en cuestión de horas para terminar de conformar una mega alineación en la que también resaltan otras figuras de talla internacional como Sergio Ramos, Sergio Canales, Óliver Torres o Lucas Ocampos, entre otros.

Además, Martial se suma a la lista de franceses que llegaron a la Liga MX en el último tiempo, como Florian Thauvin, Sébastien Salles-Lamonge, Allan Saint-Maximin o el legendario André-Pierre Gignac. Ahora bien, precisamente existe una curiosa coincidencia que une al nuevo refuerzo de Rayados con Gignac.

Anthony Martial consuela a Gignac tras perder la final de la Eurocopa 2016 (GETTY IMAGES)

La curiosa coincidencia que une a André-Pierre Gignac y Anthony Martial

André-Pierre Gignac y Anthony Martial son atacantes franceses, ambos fueron parte de aquella Selección que perdió la final de la Eurocopa 2016 contra Portugal y también experimentaron en el futbol mexicano. Sin embargo, la coincidencia más impactante que los une es que ambos nacieron el mismo día.

Los dos delanteros llegaron a este mundo un 5 de diciembre, aunque con diez años de diferencia. Gignac lo hizo en 1985, en Martigues; mientras que Martial nació en1995, en la ciudad de Massy. ¿Podrá Anthony lograr un legado en Rayados como lo consiguió André-Pierre en Tigres?

La trayectoria de Anthony Martial