Giro inesperado en la novela de Anthony Martial. El atacante francés -ganador del Golden Boy 2015 y con pasado en equipos como Mónaco, Manchester United y Sevilla- estaba cerca de aterrizar en la Liga MX de la mano de Pumas UNAM. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que otro equipo local se anticipó y le robó el fichaje a los Felinos.

Se trata de Rayados de Monterrey. Según informó el periodista Willie González, Martial ya “cerró el trato” con el conjunto comandado Domènec Torrent y solo restan los estudios médicos, que se llevarán a cabo en Grecia, para el anuncio oficial por parte del equipo albiazul. Llega a la Liga MX procedente del AEK Atenas.

“Anthony Martial es nuevo centrodelantero de los Rayados de Monterrey”, confirmó González en primera instancia, para luego hacer un repaso por la carrera del francés. Más adelante, completó: “Estoy en condiciones de confirmarle a toda la fanaticada de CF Monterrey que la directiva del Monterrey está viajando rumbo a Grecia para los exámenes médicos. Hay acuerdo con AEK Atenas, hay acuerdo con el representante de Anthony Martial y hay un acuerdo con Martial“.

Anthony Martial con la playera de Rayados (Imagen generada con la IA de Google Gemini)

Por último, Willie indicó que el traspaso solo podría caerse por algún inconveniente en los exámenes médicos y también mencionó el rumor del club Universitario: “El día de ayer se suponía que Martial estaba siendo negociado con los Pumas y un periodista de nombre Dimitris Vergos señaló que Monterrey estaba en negociaciones con AEK Atenas. Pero olvídense de las negociaciones, esto ya se cerró“.

Cuarto refuerzo europeo para Rayados de Monterrey

Rayados ha adoptado una tendencia de hacer esfuerzos económicos para reforzar la plantilla con jugadores de renombre nacidos en el Viejo Continente. Es en este contexto que ficharon a Sergio Canales, Óliver Torres y Sergio Ramos. Sin embargo, ahora a los españoles se le suma nada más y nada menos que el francés Anthony Martial.