Rayados de Monterrey no terminó la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la mejor manera tas una serie de malos resultados en los últimos partidos que disputó y espera poder estar a la altura de las circunstancias en la Liguilla que comenzará la próxima semana.
Encuesta¿Rayados es candidato a ganar el Apertura?
¿Rayados es candidato a ganar el Apertura?
YA VOTARON 0 PERSONAS
Los regios no la tendrán para nada fácil ya que deberán enfrentarse al América en cuartos de final y si bien Las Águilas tampoco pasan por su mejor momento, en partidos importantes se hacen fuertes y lo han demostrado en los últimos torneos.
En Rayados siguen esperando el mejor nivel de una de sus grandes figuras, Anthony Martial, quién llegó hace unos meses atrás y que todavía no ha podido mostrar su categoría como lo hizo en Europa, especialmente en su mejor etapa en Inglaterra.
En las últimas horas, el equipo tuvo entrenamiento a puertas abiertas y el francés enloqueció a la afición con un golazo a días de enfrentarse al América en la Liga MX.
Martial ovacionado
Tras anotar un gol de palomita en el entrenamiento, la afición coreó su nombre y ahora esperan que lo mismo que hizo, pueda llevarlo al campo de juego durante la serie que podría meter a su equipo en semifinales y seguir soñando con ganar el título.
ver también
Borja Lasso, agente de Sergio Canales, inquietó a todo Rayados al hablar de su futuro: “Hoy no…”
En síntesis
- El equipo Rayados de Monterrey se enfrentará al América en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025.
- La figura de Rayados, Anthony Martial, anotó un gol de palomita en un entrenamiento a puertas abiertas.
- La afición coreó el nombre del delantero francés tras su anotación en el entrenamiento reciente.