¿Aparecerá ante América? El golazo de Anthony Martial en el entrenamiento que enloqueció a Rayados

El francés quiere mostrar su mejor versión en la Liguilla y la afición lo ovacionó a días de enfrentar al América en la Liguilla.

Por Ramiro Canessa

Anthony Martial se llevó la ovación en el entrenamiento.
Anthony Martial se llevó la ovación en el entrenamiento.

Rayados de Monterrey no terminó la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la mejor manera tas una serie de malos resultados en los últimos partidos que disputó y espera poder estar a la altura de las circunstancias en la Liguilla que comenzará la próxima semana.

Los regios no la tendrán para nada fácil ya que deberán enfrentarse al América en cuartos de final y si bien Las Águilas tampoco pasan por su mejor momento, en partidos importantes se hacen fuertes y lo han demostrado en los últimos torneos.

En Rayados siguen esperando el mejor nivel de una de sus grandes figuras, Anthony Martial, quién llegó hace unos meses atrás y que todavía no ha podido mostrar su categoría como lo hizo en Europa, especialmente en su mejor etapa en Inglaterra.

En las últimas horas, el equipo tuvo entrenamiento a puertas abiertas y el francés enloqueció a la afición con un golazo a días de enfrentarse al América en la Liga MX.

Martial ovacionado

Tras anotar un gol de palomita en el entrenamiento, la afición coreó su nombre y ahora esperan que lo mismo que hizo, pueda llevarlo al campo de juego durante la serie que podría meter a su equipo en semifinales y seguir soñando con ganar el título.

Borja Lasso, agente de Sergio Canales, inquietó a todo Rayados al hablar de su futuro: “Hoy no…”

ver también

En síntesis

  • El equipo Rayados de Monterrey se enfrentará al América en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025.
  • La figura de Rayados, Anthony Martial, anotó un gol de palomita en un entrenamiento a puertas abiertas.
  • La afición coreó el nombre del delantero francés tras su anotación en el entrenamiento reciente.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
