Rayados de Monterrey no terminó la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la mejor manera tas una serie de malos resultados en los últimos partidos que disputó y espera poder estar a la altura de las circunstancias en la Liguilla que comenzará la próxima semana.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Rayados es candidato a ganar el Apertura? ¿Rayados es candidato a ganar el Apertura? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los regios no la tendrán para nada fácil ya que deberán enfrentarse al América en cuartos de final y si bien Las Águilas tampoco pasan por su mejor momento, en partidos importantes se hacen fuertes y lo han demostrado en los últimos torneos.

En Rayados siguen esperando el mejor nivel de una de sus grandes figuras, Anthony Martial, quién llegó hace unos meses atrás y que todavía no ha podido mostrar su categoría como lo hizo en Europa, especialmente en su mejor etapa en Inglaterra.

Publicidad

Publicidad

En las últimas horas, el equipo tuvo entrenamiento a puertas abiertas y el francés enloqueció a la afición con un golazo a días de enfrentarse al América en la Liga MX.

Martial ovacionado

Tras anotar un gol de palomita en el entrenamiento, la afición coreó su nombre y ahora esperan que lo mismo que hizo, pueda llevarlo al campo de juego durante la serie que podría meter a su equipo en semifinales y seguir soñando con ganar el título.

ver también Borja Lasso, agente de Sergio Canales, inquietó a todo Rayados al hablar de su futuro: “Hoy no…”

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En síntesis