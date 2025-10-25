¿Por qué no juegan Santiago Mele y Anthony Martial en Cruz Azul vs. Rayados por el Apertura 2025?

En el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul y Rayados se miden este sábado 25 de octubre desde las 21:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos equipos van por la victoria para luchar hasta el final por el liderato de la tabla de posiciones.

Para este encuentro, el director técnico Domenec Torrent no contará con jugadores que llegaron para ser titulares. El portero Santiago Mele y el delantero Anthony Martial iniciarán el cotejo en el banquillo. Mientras el argentino aún no se recuperó al 100% de una lesión, la suplencia del francés es, a falta de información oficial por alguna molestia física, meramente táctica.

¿Quiénes serán los reemplazos de Santiago Mele y Anthony Martial en Cruz Azul vs. Rayados?

Con esta noticia, el portero Luis Cárdenas y el mediocentro Jorge Rodríguez se suman al conjunto inicial e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción. De esa forma, es su chance para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Rayados sin Santiago Mele y Anthony Martial?

Sin Santiago Mele y Anthony Martial el conjunto albiazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra la Máquina Cementera: Cárdenas; Chávez, Arteaga, Reyes, Medina, Ramos; Torres, Rodríguez; Canales, Berterame y Ocampos.

