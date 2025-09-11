Es tendencia:
logotipo del encabezado
RAYADOS

La mega alineación que tendrá Rayados con el fichaje de Anthony Martial, Sergio Ramos y todas sus figuras

El futbolista francés con pasado en el Manchester United será el nuevo refuerzo de lujo del club regio para esta temporada.

Por Ramiro Canessa

Rayados de Monterrey arma un equipo de lujo para el Apertura 2025.
© Getty ImagesRayados de Monterrey arma un equipo de lujo para el Apertura 2025.

Rayados de Monterrey comenzó esta temporada de la mejor manera. Con Domenec Torrent en el banquillo, los regios han mostrado un gran nivel a diferencia de lo que se venía viendo con Martín Demichelis que no estuvo a la altura.

¡Último momento! Equipo de la Liga MX le roba a Anthony Martial a Pumas y llega como refuerzo

ver también

¡Último momento! Equipo de la Liga MX le roba a Anthony Martial a Pumas y llega como refuerzo

Por el momento, son líderes en soledad del Torneo Apertura 2025 tras ganar seis de los siete partidos que disputaron y dejaron en claro que son uno de los grandes candidatos a quedarse con el título si es que siguen por este camino en los próximos partidos.

Desde hace unas semanas, estaban en la búsqueda de un atacante, pero con el pasar de los días esa posibilidad se fue diluyendo ya que todas las opciones que interesaban optaron por no llegar a México y también había diferencias económicas.

Publicidad

En el día de ayer, el periodista César Luis Merlo reveló que Pumas UNAM estaba interesado en contratar a Anthony Martial, futbolista francés que jugó durante varios años en la Premier League para el Manchester United y que actualmente estaba en AEK Atenas de Grecia.

Sin embargo, el periodista Willie González, en RG La Deportiva, acaba de revelar que finalmente el futbolista será fichaje de Rayados en esta temporada. Los regios volverán a romper el mercado de pases como ya lo hicieron en ocasiones anteriores.

Publicidad

La alineación ideal de Rayados para el Apertura 2025

Con Martial ya confirmado, la alineación de lujo de Rayados quedaría de la siguiente manera:

  • Santiago Mele
  • Luis Reyes
  • Héctor Moreno
  • Sergio Ramos
  • Ricardo Chávez
  • Iker Fimbres
  • Oliver Torres
  • Anthony Martial
  • Jesús Corona
  • Sergio Canales
  • Germán Berterame
Antonio Mohamed eligió entre la Liga MX y la Argentina y sorprendió a todos

ver también

Antonio Mohamed eligió entre la Liga MX y la Argentina y sorprendió a todos

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Equipo de la Liga MX le roba a Anthony Martial a Pumas
Rayados de Monterrey

Equipo de la Liga MX le roba a Anthony Martial a Pumas

Más que Ramsey: la astronómica cifra que Anthony Martial quiere cobrar en Pumas
Pumas de la UNAM

Más que Ramsey: la astronómica cifra que Anthony Martial quiere cobrar en Pumas

Movimiento inédito: Chivas cerró el fichaje de un mexicano proveniente de Europa
Chivas

Movimiento inédito: Chivas cerró el fichaje de un mexicano proveniente de Europa

Mohamed habló sobre la posibilidad de dirigir a la Selección Mexicana
Selección Mexicana

Mohamed habló sobre la posibilidad de dirigir a la Selección Mexicana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo