Rayados de Monterrey comenzó esta temporada de la mejor manera. Con Domenec Torrent en el banquillo, los regios han mostrado un gran nivel a diferencia de lo que se venía viendo con Martín Demichelis que no estuvo a la altura.

Por el momento, son líderes en soledad del Torneo Apertura 2025 tras ganar seis de los siete partidos que disputaron y dejaron en claro que son uno de los grandes candidatos a quedarse con el título si es que siguen por este camino en los próximos partidos.

Desde hace unas semanas, estaban en la búsqueda de un atacante, pero con el pasar de los días esa posibilidad se fue diluyendo ya que todas las opciones que interesaban optaron por no llegar a México y también había diferencias económicas.

En el día de ayer, el periodista César Luis Merlo reveló que Pumas UNAM estaba interesado en contratar a Anthony Martial, futbolista francés que jugó durante varios años en la Premier League para el Manchester United y que actualmente estaba en AEK Atenas de Grecia.

Sin embargo, el periodista Willie González, en RG La Deportiva, acaba de revelar que finalmente el futbolista será fichaje de Rayados en esta temporada. Los regios volverán a romper el mercado de pases como ya lo hicieron en ocasiones anteriores.

La alineación ideal de Rayados para el Apertura 2025

Con Martial ya confirmado, la alineación de lujo de Rayados quedaría de la siguiente manera:

Santiago Mele

Luis Reyes

Héctor Moreno

Sergio Ramos

Ricardo Chávez

Iker Fimbres

Oliver Torres

Anthony Martial

Jesús Corona

Sergio Canales

Germán Berterame