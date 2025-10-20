El próximo mes de diciembre, justo después de que termine el Apertura 2025, Sergio Ramos termina su contrato con Rayados de Monterrey. Al ser una de las figuras del equipo se tenía que analizar qué era lo que se podía hacer en este tiempo para saber si llegaban en buenos términos y poder extender su contrato, por lo que aún quedan algunos meses.

El conjunto de Monterrey con Ramos comenzó muy bien el torneo, el defensa central demostró ser eficiente en momentos importantes, aunque también cometió errores que al final pesaron. Ante ello, el equipo comenzó a caer un poco en la competencia y pasó de ser el líder a estar en el cuarto lugar de la Liga MX por ahora.

El hecho de que se mantenga en esta posición aún los mantiene en la clasificación directa y sobre todo con la oportunidad de tener la localía ante los lugares de abajo en la tabla, aunque a falta de cuatro jornadas, el exmadridista tendrá que hacer todo lo que esté en sus posibilidades para llegar con el equipo a buenas instancias en la Liguilla e incluso coronarse campeón para convencer.

Sergio Ramos quiere seguir en Rayados

Más allá del nivel que tiene, uno de los problemas que podrían tener en Rayados es el tema de su salario, ya que todo depende de si se le tendría que pagar más y cuánto. Pero Ramos dejó claro en palabras para El Chiringuito que está contento en el equipo: “Sí ahora en diciembre (acaba contrato) ojalá sigamos aquí en México porque la verdad es que estamos muy a gusto”, mencionó.

El futbolista tiene el deseo de permanecer y llegar a un acuerdo con la directiva y es que sí tanto él como su familia han disfrutado estar en Monterrey, ya que en sus redes sociales han compartido momentos en distintos lugares, así como también muestran que en cuestión de la comida se han acoplado muy bien, por lo que eso no sería un impedimento.