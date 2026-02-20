Después de unos primeros meses complejos en Betis producto de la lesión en el tobillo que arrastraba, Nelson Deossa se ha ido acomodando al equipo español en lo que significa su primera experiencia en el futbol europeo tras su paso por Rayados.

Su rendimiento en Monterrey, especialmente en el Mundial de Clubes, despertó el interés de muchos equipos europeos. Finalmente el equipo que se quedó con el colombiano fue el Betis y Nelson Deossa reveló que Sergio Canales fue importante para convencerlo de fichar por el club español.

Nelson Deossa sobre Sergio Canales

“Cuando regresé del Mundial de Clubes se me presentó la oportunidad de venir al Betis. Hablé mucho con Sergio (Canales), que la verdad fue alguien importante para poder tomar esa decisión”, comentó el futbolista en una entrevista con Transfermarkt.

“Me dijo que iba a llegar a una gran institución, que era una oportunidad que si la agarraba iba a ser muy bonita para mí, para mi vida y para mi carrera como futbolista. Obviamente, al tener esa referencia de un gran jugador como es él, opté por venir acá”, agregó Nelson Deossa.

Nelson Deossa y Sergio Canales en Rayados (Imago7)

Recordemos que Sergio Canales jugó cinco temporadas en el Betis y dejó un gran recuerdo en el aficionado verdiblanco por haber sido clave en el título de la Copa del Rey en la campaña 2021-2022. Después de su paso por dicho club español, el europeo decidió fichar en Rayados.

Nelson Deossa está escribiendo su propia historia en el Betis mientras lucha por un lugar en el Mundial 2026. Por lo pronto, el futbolista colombiano ha disputado 24 encuentros con el equipo verdiblanco y todavía no pudo convertir su primer gol oficial.

En síntesis