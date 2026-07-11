Sergio Canales reveló cuándo decidió irse de Rayados para volver al Racing de Santander

Sergio Canales estuvo tres años en Monterrey y no pudo ganar títulos. El español volvió al Racing de Santander para retirarse allí.

Sergio Canales ya no es más jugador de Rayados y el español regresó al Racing de Santander, el club de sus amores, con la intención de retirarse allí. El centrocampista estuvo tres años en el club regiomontano y no pudo conseguir ningún título.

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El español todavía tenía un año de contrato con Monterrey, pero el futbolista y el equipo llegaron a un acuerdo para rescindir el vínculo. En su presentación con el Racing de Santander, Sergio Canales reveló que en la Navidad pasada ya tenía en la mente irse de México.

“Le tengo que agradecer a Rayados la facilidad que me ha dado de volver aquí porque tenía un más uno que ya había cumplido. Decidí que no seguiría ahí te diría febrero o marzo, lo tenía prácticamente claro. En Navidad prácticamente también, las Navidades pasadas”, comentó el español.

Sergio Canales fue sumamente criticado en el último semestre porque al español se lo notó ya desconectado del equipo e incluso cedió el brazalete de capitán en los últimos partidos.

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El futbolista de 35 años llegó a Rayados en julio de 2023 con la esperanza de convertirse en un líder que logre encabezar un proyecto ganador en Monterrey. Sin embargo, Sergio Canales no ganó títulos y solo pudo disputar una final de la Liga MX.

Los números de Sergio Canales en Monterrey

Sergio Canales disputó 118 partidos con el club regiomontano, en los que convirtió 46 goles y dio 22 asistencias. Después de su paso por México, el español firmó un contrato de dos años con el Racing de Santander.

En síntesis

Sergio Canales rescindió su contrato con Rayados de Monterrey para volver al Racing de Santander.

rescindió su contrato con Rayados de Monterrey para volver al Racing de Santander. El mediocampista español jugó 118 partidos , anotó 46 goles y dio 22 asistencias en Monterrey.

, anotó 46 goles y dio 22 asistencias en Monterrey. Canales firmó un nuevo contrato por dos años con el Racing de Santander.