Sergio Canales convirtió su primer gol con Racing de Santander tras su salida de Rayados

Después de tres años en Monterrey, Sergio Canales volvió a su país y convirtió un golazo en este inicio de temporada.

Sergio Canales volvió al club de sus amores, el Racing de Santander, después de lo que fue su paso por Rayados. El español jugó tres temporadas en Monterrey y el centrocampista tuvo que despedirse de la afición albiazul sin poder conseguir un título.

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El Racing de Santander ascendió a LaLiga para esta temporada y Sergio Canales logró convertir su primer gol tras su regreso en el cuarto partido. El español anotó un golazo de tiro libre en los primeros minutos del juego de este sábado contra Rayo Vallecano.

Sergio Canales es titular en el equipo de José Alberto López desde el inicio y el español ha demostrado que, a sus 35 años, aún tiene mucho futbol para brindarle a su equipo. Racing de Santander volvió a la Primera División de su país luego de 14 años.

¡PERO QUE GOLAZO!



Sergio Canales y un magistral tiro libre para el 1-0 tempranero de Racing Santander frente a Rayo Vallecano.#RayoRacing #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/rkjTk4lPEe — DSPORTS (@DSports) September 5, 2026

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Sergio Canales jugó de julio de 2023 a julio de 2026 en Rayados. El español disputó un total de 118 partidos con el conjunto regiomontano, en los que convirtió 46 goles y dio 22 asistencias. El europeo fue subcampeón del Apertura 2024.