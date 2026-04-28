En el cierre de una novela que se hizo más larga de la cuenta, Monterrey anunció la salida de Sergio Canales, quien supo ser su principal figura en las últimas temporadas. El extranjero más importante de la era moderna de Rayados se irá por la puerta de atrás, sin pena ni gloria y con las maletas vacías de trofeos, la meta que no pudo cumplir.

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Más allá de que su equipo no supo aprovecharlo mientras lo tuvo en su plantilla, Sergio Canales se posicionó como una de las máximas estrellas de la Liga MX en el período que estuvo en el país. En su paso por el futbol mexicano aportó 46 goles y 22 asistencias, participando en forma directa así en 68 anotaciones de su equipo en 118 encuentros.

El futuro de Sergio Canales, trascendidos a un lado, es hoy en día una incógnita. Actualmente, lo más ‘firme’ que aparece es el regreso a Racing de Santander, pero ese movimiento está supeditado al ascenso del club a Primera División. Ante esa situación, el mediocampista no descarta ninguna posibilidad para dar el siguiente paso en su carrera profesional.

David Faitelson propone a Sergio Canales para un grande de la Liga MX:

Ante la disponibilidad del volante español en el mercado, David Faitelson, reconocido periodista de la televisión nacional, se expresó sobre el devenir deportivo del jugador. El controversial conductor de Televisa pidió que siga en México pero en otro equipo, algo que causó de inmediato malestar entre los aficionados de los Rayados de Monterrey.

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A través de sus redes sociales, el panelista de TUDN aprovechó la comunicación de ‘La Pandilla’ y propuso que el Club América cierre el fichaje de Sergio Canales, para reforzar su mediocampo. El corresponsal señaló que ninguna de las otras opciones que tienen las ‘Águilas’ en ese sector del campo posee las cualidades ni la calidad del español, y exigió su llegada al Nido.

Ante la oficialización de la partida del extranjero del Monterrey, David Faitelson subió un posteo en su cuenta de la red ‘X’ sosteniendo convencido lo siguiente: “¿Y qué espera el América para firmar a Sergio Canales? Jugadorazo. Mejor que Veiga, Lima y Dourado juntos…”. Posteriormente, el periodista repitió su punto de vista en la emisión televisiva de la noche, generando un intenso debate.

¿Y qué espera el América para firmar a Sergio Canales?

Jugadorazo.

Mejor que Veiga, Lima y Dourado juntos… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 28, 2026

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Una alineación ideal del América con el español entre los once y considerando la plantilla actual podría ser la siguiente: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Érick Sánchez, Rodrigo Dourado; Raphael Veiga, Sergio Canales, Alejandro Zendejas; Brian Rodríguez. André Jardine podría unir a varios que juegan de “10” y promover las sociedades. ¿Le harán caso a David Faitelson?