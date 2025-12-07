Este sábado el conjunto de Rayados fue eliminado por Toluca del Apertura 2025, por lo que se perdieron la oportunidad de clasificar a la Final del torneo. El equipo de Monterrey se quedó a un gol de poder conseguirlo, por lo que en las redes oficiales de los Diablos Rojos se burlaron de ellos con una foto de Sergio Ramos.

Inmediatamente apareció Gerardo Arteaga no sólo para defender a su compañero, sino además para mencionar que él era más grande que la historia y la ciudad, por lo que ahí el propio Héctor Herrera también salió en defensa de su escuadra e insultó al futbolista de Rayados. Todo parecía que ahí había quedado pero dio otro giro.

Y es que aunque desde ayer Ramos estaba muy activo dando declaraciones e incluso respondiéndole mensajes a Martín Demichelis fue hasta hace unas horas que también decidió darle una respuesta al Toluca. Fue en sus historias de Instagram donde compartió un par de imágenes para hacerles ver lo mismo que dijo Arteaga.

La respuesta de Sergio Ramos a Toluca

En la primera fotografía se pueden ver los post de todos, donde arroba a Arteaga y le menciona: “Nosotros a lo nuestro”, ahí hace la comparación de los seguidores que en su cuenta tiene él, que son un total de 67.3 millones, mientras que pone la cuenta del Toluca donde prácticamente señala que son mucho menos, es decir, 680 mil.

En su otra imagen le da las gracias a Gerardo por defenderlo con la frase: “Los leones no perdemos el sueño por la opinión de las ovejas”, enseguida de una imagen donde recalca que han ganada 1 mundial, 2 eurocopas, 4 Champions League, 5 Ligas, 2 Ligue1, 4 mundiales de clubes, 3 Supercopa de Europa, 1 Thropee des Champions y 11 FIFA FIFpro World 11.

En síntesis