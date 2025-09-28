El club que le ganó un título continental al América y ahora descendió a Tercera División

El futbol tiene muchas historias detrás que dejan huella en la historia del futbol. Algunas con finales felices y otras no tantos. América tiene un enorme palmarés lleno de éxitos pero también ha tenido capítulo no tan buenos que han significados dolorosas decepciones.

Una de ellas es la que pudo haber significado ganar por primera vez un torneo internacional en CONMEBOL. En épocas cuando aún los clubes de la Liga MX participaban de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Precisamente, las Águilas estuvieron muy cerca de ganar la segunda en 2007.

Allí en la definición enfrentó a doble partido a un equipo chico de Argentina, Arsenal de Sarandí, que había ascendido por primera vez a la Primera División en 2002. Club que llegó a la máxima categoría en parte a gestión en el pasado de Julio Humberto Grondona, en ese momento presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

Con un global de 4-4, el cuadro argentino se impuso por la regla de gol de visitante ya que, pese que los Azulcremas se impusieron por 2-1 en Argentina, el Viaducto ganó 3-2 en México y se quedó con la copa. Curiosamente, esa regla solo se utilizó en aquella final.

Ahora, 18 años después, el conjunto que viste de celeste y rojo pasa sus peores horas. Y es que tras perder ante Deportivo Madryn, Arsenal decretó su descenso a la Primera B Metropolitana, la tercera categoría del futbol argentino. Tras la muerte de Grondona en 2014, la historia del Arse casualmente solo fue cuesta abajo. Ya de la Primera División había tenido dos descensos en 2018 y 2023.

¿Hacía cuanto Arsenal no jugaba en la Tercera División de Argentina?

La institución de Sarandí volverá a jugar en dicha división después de 33 años. El conjunto del Conurbano Bonaerense abandonó aquella divisional en 1992. En el camino cosechó la Copa Sudamericana 2007, Suruga Bank 2008, Clausura 2012, Supercopa Argentina 2012 y Copa Argentina 2013, sus años dorados.