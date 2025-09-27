¿Por qué el gol de Lucas Ocampos ante Santos Laguna fue histórico para Rayados?

Rayados de Monterrey venía de sufrir un golpe de realidad durante la semana en su visita al Toluca por el Torneo Apertura 2025. Los regios cayeron por 6-2 y cortaron una racha de varios partidos invictos. Si bien eran uno de los mejores equipos del torneo y candidatos a quedarse con el título, los regios no estuvieron a la altura de las circunstancias ante el vigente campeón del futbol mexicano.

Sin embargo, este sábado tenían revancha rápidamente para conseguir tres puntos que sean importantes y no alejarse de los primeros puestos en la tabla de posiciones del certamen local. El equipo de Domènec Torrent, recibían en el Gigante de Acero a uno de los peores equipos del campeonato que es el Santos Laguna por la jornada 11 en busca de tres puntos ante su afición.

Lucas Ocampos, futbolista argentino que juega en Rayados, anotó el 1-0 parcial de su equipo frente a los Guerreros para que su equipo se vaya arriba en el marcador en la primera mitad. Pero el mismo no solo le está dando los tres puntos porque también fue histórico por un motivo en particular.

¿Por qué el gol de Ocampos fue histórico?

Fue porque se convirtió en el gol número 1000 que hace Rayados jugando de local en la Liga MX. Este tanto quedó marcado en la historia del club y representa un hito importante para la institución regia y también para toda su afición.

Cada gol que marca Rayados en casa suma a su historia, y llegar a la cifra de 1000 goles refleja la grandeza y consistencia del equipo. Lucas Ocampos fue el encargado de cerrar este número redondo con su anotación ante Santos Laguna en el Apertura.

El gol de Ocampos no solo suma a las estadísticas del club, sino que también se queda grabado en la memoria de los aficionados. Cada partido en el Gigante de Acero suma a la historia del club, y este gol representa un momento histórico que será recordado por mucho tiempo.