El Club de Futbol Monterrey sabe que no puede relegar más terreno en la pelea por otro título doméstico: si bien tienen los mismos puntos, el conjunto regiomontano viene de perder el liderazgo a manos del Toluca el último fin de semana, que alcanzó su línea pero lo supera por mejor diferencia de gol en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Para seguir en parte más alta del campeonato, a los ‘Rayados’ se les aproxima un desafío nada sencillo: visitarán a los Xolos el próximo domingo en Tijuana. El elenco rojinegro es la gran revelación del certamen hasta el momento, además de un equipo que se hace muy fuerte en condición de local. Será un rival a respetar para ‘La Pandilla’ de cara a esta jornada 12.

Con vistas a aquella difícil parada, el Monterrey se ha entrenado a muy buen ánimo esta semana en El Barrial, pero con una incógnita: la presencia o no de Sergio Canales ante Tijuana. El español se operó recientemente luego de la complicación que tuvo en un procedimiento fisioterapéutico rutinario, y estaba en duda para el juego del domingo.

En estas últimas horas, la situación del experimentado volante se fue aclarando y hay un parte médico concreto: el ex Betis no jugará el próximo partido de Rayados ante la escuadra rojinegra. El talentoso enganche todavía no se encuentra recuperado al ciento por ciento después de esa intervención quirúrgica y aún no está para volver al ruedo.

Mientras sus compañeros viajen al Estadio Caliente para afrontar el cruce liguero, Sergio Canales permanecerá en El Barrial poniéndose a punto con la idea de regresar lo antes posible. Afortunadamente, no se trata de una rehabilitación extensa y pronto el equipo albiazul podrá volver a contar con él. Pero para esta ocasión, Domenec Torrent deberá mover piezas.

¿Cómo le fue a Rayados cuando no jugó Sergio Canales?

Contrariamente a lo que se pueda imaginar, las estadísticas del Monterrey sin el español son muy favorables: disputó 23 partidos sin su gran creadorde juego, con un saldo de 13 victorias, 5 empates y 5 derrotas, con 37 goles convertidos y sólo 16 recibidos en ese número de presentaciones. Este domingo, intentarán seguir por esa senda positiva pese a la ausencia de su “diez”.