¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. México por el Mundial Sub 17?

En el marco de los 16avos de Final del Mundial Sub-17 2025, México y Argentina se enfrentan por la primera instancia de playoffs del certamen juvenil. El Tri sigue en carrera y buscará avanzar de instancia. El partido será este viernes 14 de noviembre en Qatar.

Publicidad

Publicidad

Los hombres a cargo de Carlos Cariño avanzaron con solo 3 puntos y se metieron en los playoffs como el peor tercero entre 12. Su posición lo colocó otra vez contra un viejo conocido en el camino, que a su vez fue verdugo en el Mundial Sub-20 que terminó hace algunas semanas.

Tweet placeholder

Cabe recordar que este torneo se juega en Qatar y que los partidos se desarrollarán todos en el mismo predio con varias canchas. No tendrá un despliegue como tienen otros torneo organizados por la FIFA. Apenas la Final se jugará en un estadio.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Argentina vs. México por el Mundial Sub-17?

El juego entre Argentina vs. México tendrá lugar este viernes 14 de noviembre desde las 8:45 horas (Ciudad de México) en la Cancha 2 de la Aspire Zone en el distrito Baaya de Al Rayyan.

¿Cómo ver Argentina vs. México por el Mundial Sub-17 EN VIVO?

ver también A 7 meses para el Mundial 2026, la predicción de la IA sobre la participación de México

El partido entre Argentina vs. México por el Mundial Sub-17 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en a través de Canal 9 y ViX.