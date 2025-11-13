Es tendencia:
¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. México por el Mundial Sub 17?

La Selección Mexicana Sub-17 ya tiene todo listo para el partido de 16avos de Final del certamen internacional juvenil ante la Albiceleste.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de los 16avos de Final del Mundial Sub-17 2025México y Argentina se enfrentan por la primera instancia de playoffs del certamen juvenil. El Tri sigue en carrera y buscará avanzar de instancia. El partido será este viernes 14 de noviembre en Qatar.

Los hombres a cargo de Carlos Cariño avanzaron con solo 3 puntos y se metieron en los playoffs como el peor tercero entre 12. Su posición lo colocó otra vez contra un viejo conocido en el camino, que a su vez fue verdugo en el Mundial Sub-20 que terminó hace algunas semanas.

Cabe recordar que este torneo se juega en Qatar y que los partidos se desarrollarán todos en el mismo predio con varias canchas. No tendrá un despliegue como tienen otros torneo organizados por la FIFA. Apenas la Final se jugará en un estadio.

¿A qué hora juegan Argentina vs. México por el Mundial Sub-17? 

El juego entre Argentina vs. México tendrá lugar este viernes 14 de noviembre desde las 8:45 horas (Ciudad de México) en la Cancha 2 de la Aspire Zone en el distrito Baaya de Al Rayyan.

¿Cómo ver Argentina vs. México por el Mundial Sub-17 EN VIVO? 

El partido entre Argentina vs. México por el Mundial Sub-17 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO desde México en a través de Canal 9 y ViX. 

