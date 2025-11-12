Una nueva Copa del Mundo está cada vez más cerca en el tiempo. A mediados del próximo año se pondrá en marcha la ilusión de 48 países que intentarán, en primera instancia, llegar a la gran definición para luego quedarse con el trofeo más preciado por todos. Entre los equipos participantes está incluida la Selección Mexicana, que sueña con brillar en casa y hacer historia, algo que la IA no ve con tan buenos ojos.

Sí, la Inteligencia Artificial se expresó al respecto de lo que puede llegar a ser el rendimiento presentado por México en el Mundial 2026. En ese sentido, al consultar con tres fuentes distintas, se llegó casi a la misma conclusión y es la complicación más grande de alcanzar los tan anhelados cuartos de final.

La predicción de la IA sobre México en el Mundial 2026

En ese sentido, tanto Chat GPT como Gemini coincidieron en que los octavos de final parecen ser un destino seguro para los comandados por Javier Aguirre. A su vez, afirmaron que la complejidad de meterse entre los ocho mejores de la competencia dependerá del azar en relación al rival que toque y de que el nivel de juego acompañe, factor que no es nada seguro.

Por su parte, Grok fue mucho más optimista y aseguró la participación de México en los cuartos de final, dejando la puerta abierta a que se alineen los planetas y que la Selección pueda obtener el pasaje a unas posibles semifinales del mundo. Este último pálpito es el que más ilusión genera y el que más se espera que se cumpla.

“Se espera que el equipo mexicano supere la fase de grupos, pero la gran pregunta es si podrá capitalizar el impulso de ser local y finalmente alcanzar, o incluso superar, los cuartos de final. La presión es doble: la de ser anfitrión y la de romper el “maleficio” de los Octavos. Si la selección logra estructurar un equipo sólido, mentalmente fuerte y con un ataque contundente, la localía puede ser el empuje que le dé esa “pasta” extra para llegar a los Cuartos de Final (el quinto partido). Sin embargo, solo por su nivel actual, la mayoría de los análisis profesionales no lo ven como un favorito para lograrlo“, expresó Gemini.

La Copa del Mundo es el sueño máximo que tendrán las 48 selecciones participantes. (Bolavip)

Por su parte, Chat GPT analizó: “Creo que México avanzará de la fase de grupos, lo cual ya sería un buen resultado. Luego, espero que pueda llegar por lo menos a los octavos de final. Con un buen sorteo y un rendimiento sólido, no se descarta que llegue a cuartos de final. Para estar entre los semifinalistas o finalistas, necesitaría que varios de sus factores favorables se alineen muy bien (formación táctica, jugadores en buen nivel, suerte con el sorteo). En este momento no lo veo como favorito número uno para ganar el torneo, pero sí como un contendiente serio”.

Finalmente, el optimismo de Grok concluyó: “Creo que México llegará a cuartos de final, superando su maldición del quinto partido por primera vez en casa. Con Giménez on fire, Álvarez como ancla y el estadio lleno, avanzarán cómodos de grupos y darán un susto en octavos (quizá contra un sudamericano). Pero para semis o más, necesitarán esa “creérsela” que menciona Mora. No los veo campeones (eso sería épico, pero Brasil o Argentina acechan), pero sí como la revelación del torneo Norteamericano. ¡Va a ser inolvidable, con o sin trofeo!”

