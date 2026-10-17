La Bomba quiere volver a ser una opción para el Tri y está aprovechando el buen momento que atraviesa con las Águilas.

La Selección Mexicana atraviesa un proceso de transición bajo la conducción de Rafael Márquez, donde cualquier futbolista con buen rendimiento puede pelear por un lugar. En medio de los rumores difundidos en las últimas horas que apuntan a una sorpresiva citación del capitán del América para la próxima Fecha FIFA de noviembre, el atacante respondió dentro del terreno de juego con una actuación sobresaliente.

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Así jugó Henry Martín vs. León

El regreso del artillero al combinado nacional surge como una alternativa directa para suplir la sensible baja de Raúl Jiménez, quien estará inactivo un largo tiempo tras una intervención quirúrgica. La falta de gol mostrada por otras opciones en los compromisos pasados obligó al cuerpo técnico a buscar variantes de experiencia, encontrando en el delantero azulcrema un premio a su gran momento con 7 goles y 2 asistencias en nueve partidos del torneo.

GOOOL DE HENRY EL SELECCIONADO MEXICANO MARTIN YA LO GANA EL AMÉRICA https://t.co/I4rqtFFBLz — Futbol_Basico (@Futbol_basico) October 18, 2026

Durante el compromiso de este sábado en condición de visitante frente a León en el Estadio Nou Camp, el referente ofensivo aprobó con creces su examen en la previa de la Nations League ante Jamaica. El atacante abrió el marcador del encuentro al ejecutar con absoluta precisión un penalti, disipando cualquier presión sobre sus espaldas.

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Lejos de conformarse con la anotación tempranera, el capitán azulcrema demostró su vigencia en el juego colectivo al aportar una asistencia para el segundo tanto convertido por Carlos Álvarez. Su liderazgo en el campo contribuyó de forma directa en la victoria por 5-3 del conjunto americanista, apagando además los debates sobre la competencia interna ante la ausencia por suspensión de Miguel Borja.

YA CAYO EL PRIMERO DE CARLOS ALVAREZ CON EL AMERICA LO DIJE Y SE CUMPLIO, ESTA ERA SU NOCHE https://t.co/58ptDuxhng — Futbol_Basico (@Futbol_basico) October 18, 2026

De esta manera, la actuación estelar en tierras guanajuatenses consolida los argumentos para ver al goleador nuevamente vistiendo la playera verde en el certamen internacional. El delantero ratifica su jerarquía en el momento justo, demostrando que su experiencia acumulada lo posiciona como una carta confiable para liderar la ofensiva del Tri.

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En síntesis