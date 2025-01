En una ventana de partidos inusual para los combinados nacionales, la Selección Mexicana se mide en un partido amistoso no oficial ante Internacional de Porto Alegre en Brasil. El Tri hace pie en tierras brasileñas y le gana con justicia al cuadro local.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre pisó fuerte en el Estadio Beira-Rio y a los 33 minutos de partido ya ganaba 1-0 con gol de Erik Lira. Con la ventaja ya en su bolsillo, el cuadro nacional manejó mejor los tiempos de partidos y cuando moría el primer tiempo tuvo una chance más.

Cuando se jugaba un minuto de adición, un pase largo casi desde el área de México salió disparado para Jorge Ruvalcaba. Con una presión endeble del jugador de los Colorados, el futbolista de los Universitarios ganó con rapidez y sacó un disparo ante la salida del portero para estampar el 2-0 parcial.

Cabe recordar que, más allá de los goles, tanto Lira como Ruvalcaba marcaron su primer gol con el primer equipo de la Selección Mexicana, por lo que no será un partido más para los profesionales pese a no ser un amistoso no oficial para la FIFA.

En el caso del extremo de 23 años, viene de iniciar un gran 2025. En el debut del equipo de Gustavo Lema en el Clausura 2025 logró una anotación en la victoria 2-1 de los Auriazules ante Necaxa en condición de local. De hecho, quedó a un tanto de igualar los que marcó en el Apertura 2024.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

Tras el partido en Brasil, que estuvo en peligro por tormentas, el combinado nacional tiene otra prueba el próximo lunes 20 de enero. En Buenos Aires, en el Estadio Más Monumental, estarán enfrentando en su casa a River Plate desde las 18:00 horas (Ciudad de México).