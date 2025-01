Las alineaciones de México vs. Internacional de Porto Alegre por un amistoso internacional

La Selección Mexicana comenzará el año 2025 con dos amistosos en Sudamérica. No obstante, ninguno de los rivales serán combinados nacionales, sino más bien equipos. En primera instancia, el Tri visitará este jueves 16 de diciembre al Internacional de Porto Alegre en el Estadio Beira-Rio y luego, el martes 21, se verá las caras con River Plate en el Monumental.

No obstante, para estos compromisos Javier Aguirre no contará con las principales figuras mexicanas y le dará chances a jugadores del ámbito local con vistas a lo que será el Final Four de la CONCACAF Nations League y la Copa Oro. A continuación, repasa las posibles alineaciones para el amistoso que comenzará a las 18:00 hs (CDMX).

La probable alineación de la Selección Mexicana vs. Internacional de Porto Alegre

Raúl Rangel

Ramón Juárez

Víctor Guzmán

Jesús Gallardo

José Castillo

Erik Lira

Gilberto Mora

Elías Montiel

Efraín Álvarez

Santiago Muñoz

Guillermo Martínez

DT: Javier Aguirre

La probable alineación de Internacional de Porto Alegre vs. la Selección Mexicana