Cada vez falta menos para que inicie una nueva Fecha FIFA. La Selección Mexicana jugará dos amistosos en noviembre: el primero será frente a Uruguay el sábado 15 en el Estadio Corona, mientras que el segundo lo disputará con Paraguay el martes 18 en el Alamodome de Texas.

Falta menos un de año para el comienzo del Mundial y en diciembre ya se realizará el sorteo de la Fase de Grupos. Está claro que Javier Aguirre ya tiene en la cabeza a la mayoría de los convocados, pero David Faitelson reveló el nombre de un futbolista que podría aparecer a último momento.

Según el reconocido periodista, Álvaro Fidalgo tendrá la oportunidad de mostrar su valía a partir del año que viene. Recordemos que el jugador del América es español, pero está realizando los trámites correspondientes para nacionalizarse mexicano.

De hecho, David Faitelson reconoció que ya hubo contactos entre Álvaro Fidalgo y Javier Aguirre: “Les iba a contar que ya hubo un acercamiento entre el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y Álvaro Fidalgo. Lo más seguro es que se una a la Selección Mexicana cuando los papeles de Fidalgo estén listos“.

Álvaro Fidalgo, uno de los referentes de América (Getty Images)

“Casi lo puedo asegurar que Fidalgo va a tener oportunidad a partir del mes de marzo con la Selección Nacional. Es un jugador que ha dejado raíces en el América, es un gran jugador, una buena persona, un tipo limpio fuera y dentro de la cancha, algo que México no tiene en esa posición. Es un jugador que vale la pena”, agregó el periodista durante la transmisión del partido del América ante Club León.

La opinión de Álvaro Fidalgo

Al centrocampista le han preguntado en varias ocasiones sobre la posibilidad de jugar con la Selección Mexicana y Álvaro Fidalgo nunca se mostró convencido, al menos de manera pública. Incluso el futbolista del América confesó el deseo de ser convocado alguna vez con España, pero parece muy difícil que esto suceda.

Todo indica que Javier Aguirre hará lo posible para convencerlo y poder considerarlo de cara al Mundial 2026. Álvaro Fidalgo es un gran futbolista que podría aportarle al Tri y está por verse si el año que viene aparece en la nómina de la Fecha FIFA de marzo.

