¿Dónde y en qué estadio juegan México vs. Japón por el amistoso internacional?

La Selección Mexicana disputará el primero de sus dos amistoso internacionales pertenecientes a la fecha FIFA de septiembre este sábado 6 de septiembre a partir de las 20:00 horas (CDMX). Su rival será Japón, equipo ya clasificado al Mundial 2026 que le servirá al conjunto de Javier Aguirre para continuar su puesta a punto de cara a la Copa del Mundo en el que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

ver también Javier Aguirre, DT de México, advirtió a Guillermo Ochoa por su presente: “Tiene que…”

Tal como sucedió en sus últimos 10 encuentros -contando tanto Nations League, como Copa Oro y amistosos internacionales- el equipo nacional volverá a presentarse en suelo estadounidense. En esta ocasión, el Tri jugará en el Oakland Coliseum de California, recinto ubicado en una ciudad donde bien podría sentirse local.

Esto se debe a que, según indicó Diario As, el Instituto de Políticas Públicas de California indica que actualmente hay aproximadamente 3.9 millones de mexicanos viviendo en Oakland. Se espera entonces que el combinado azteca cuente con el apoyo de casi la totalidad del mencionado inmueble, puesto que en las últimas horas la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que se vendieron 43 mil de los 46 mil boletos disponibles.

Publicidad

Publicidad

Inaugurado en 1966 durante un encuentro de los Oakland Raiders (hoy denominados Como Las Vegas Raiders) de la NFL, el Oakland Coliseum cuenta con una capacidad que varía según el tipo de evento y oscila entre los 40 y 60 mil espectadores. Actualmente, tras el alejamiento de los Raiders y Oakland Athletics, es utilizado por el Oakland Roots de la USL Championship.

México jugará ante Japón en el Oakland Coliseum, recinto inaugurado en 1966 que contará con una capacidad de 46 mil espectadores. (Getty Images)

Además de albergar acontecimientos deportivos, el inmueble californiano también es conocido en el mundo de la música. Sin ir más lejos, allí tocaron The Rolling Stones, Aerosmith, Led Zepellin y The Eagles, entre otras bandas.

Publicidad

Publicidad

Los antecedentes de la Selección Mexicana en el Oakland Coliseum

Esta será la quinta vez en la que México dispute un partido en el Oakland Coliseum. Hasta el momento, su balance es de tres victorias y una derrota.