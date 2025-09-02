Es tendencia:
SELECCIÓN MEXICANA

Escándalo en Estados Unidos: Selección Mexicana sufre robo previo a los amistosos con Japón y Corea del Sur

El seleccionado que dirige Javier Aguirre vivió un mal momento tras arribar en Oakland para disputar los amistosos de la fecha FIFA.

Por Ramiro Canessa

Selección Mexicana sufre robo en Estados Unidos.
© Getty ImagesSelección Mexicana sufre robo en Estados Unidos.

La Selección Mexicana viene pasando un gran momento en este 2025 ya que ganó dos títulos. En primer lugar se quedó con la CONCACAF Nations League, mientras que después supo ganar la Copa Oro, generando mucha ilusión en los aficionados.

Javier Aguirre sufre sensible baja en la Selección Mexicana para los amistosos ante Japón y Corea del Sur

Javier Aguirre sufre sensible baja en la Selección Mexicana para los amistosos ante Japón y Corea del Sur

Sin embargo, el gran objetivo es hacer un buen papel en el próximo Mundial que justamente se disputará en tierras mexicanas, Estados Unidos y Canadá, por lo que deberán mejorar muchas cosas para terminar de encontrar su mejor versión futbolística.

Esta semana comienza una nueva fecha FIFA en la cuál habrá amistosos y también varios países siguen compitiendo por clasificarse al Mundial. El Tri cerró dos partidos amistosos para esta gira. El primero ante Japón el próximo sábado a las 20:00 hs de la CDMX, mientras que el otro será el martes 9 de septiembre a las 19:00 hs.

Sin embargo, la gira por Estados Unidos no comenzó de la mejor manera para Javier Aguirre y compañía dado que tras arribar en Oakland, en ESPN revelaron que el seleccionado sufrió un robo inesperado en la concentración que no pasó a mayores.

Javier Aguirre no lo convocó a la Selección Mexicana y él lo presionó luego de ser campeón: ”Es lo que puedo decir”

Javier Aguirre no lo convocó a la Selección Mexicana y él lo presionó luego de ser campeón: "Es lo que puedo decir"

¿Qué fue lo que robaron?

La fuente citada reveló que los delincuentes rompieron un candado de uno de los transportes de la Selección que estaba ubicado en el estacionamiento y se llevaron un baúl de utilería. Por lo tanto, se quedaron con cosas que se utilizaban para entrenar.

Por fortuna nadie del cuerpo técnico ni los jugadores se encontraban en los lugares del hecho, por lo tanto no hubo heridos ni violencia durante el robo que sufrieron.

