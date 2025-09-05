Es tendencia:
Hajime Moriyasu, DT de Japón, le envió un mensaje a Javier Aguirre en la previa del amistoso ante México

El entrenador de la selección japonesa recordó el paso del Vasco por la selección nipona.

Por Juan Ignacio Barbieri

Moriyasu dirige a Japón desde agosto del 2018.
Moriyasu dirige a Japón desde agosto del 2018.

La Selección Mexicana volverá a salir a la cancha este sábado 6 de septiembre para afrontar un nuevo encuentro preparatorio de cara al Mundial 2026. En esta ocasión, el conjunto de Javier Aguirre se enfrentará ante Japón en el Oakland Coliseum de California, Estados Unidos, a partir de las 20:00 horas (CDMX) por el primero de sus dos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de septiembre.

La Inteligencia Artificial predijo el resultado de México vs. Japón por el amistoso internacional

La Inteligencia Artificial predijo el resultado de México vs. Japón por el amistoso internacional

Será el reencuentro con un viejo conocido para el entrenador del Tri, quien dirigió al conjunto nipón durante un puñado de partidos entre mediados del 2014 y principios del 2015. Pese a la corta duración de su ciclo, el Vasco parece haber dejado un grato recuerdo en algunos de los integrantes del seleccionado asiático.

Al menos, así se desprende de las declaraciones de Hajime Moriyasu, actual DT de Japón, quien elogió al timonel del equipo azteca en conferencia de prensa al tiempo que aseguró que debería haber permanecido más tiempo en el combinado del sol naciente.

“Es un gran entrenador, y dejó una línea que todavía se utiliza en el futbol japonés. Lamentablemente no estuvo el tiempo suficiente. Creo que debió permanecer más tiempo, al menos esa es mi opinión”, manifestó el estratega de 57 años.

Hajime Moriyasu elogió a Javier Aguirre y lamentó que no se haya quedado más tiempo en la selección japonesa. (Getty Images)

Hajime Moriyasu elogió a Javier Aguirre y lamentó que no se haya quedado más tiempo en la selección japonesa. (Getty Images)

Cabe recordar que Javier Aguirre (66 años) dirigió 10 partidos a la selección de Japón con un saldo de 6 victorias, dos empates y dos derrotas. Su ciclo se terminó tras la derrota por penales ante Emiratos Árabes Unidos en los cuartos de final de la Copa de Asia 2015.

Sin embargo, el detonante que causó su salida no fue un resultado. Sin ir más lejos, reportes de aquel momento indicaron que la decisión de la Federación Japonesa estuvo relacionada a un temor de que la investigación por el caso de presunto amaño de partido entre Levante y Zaragoza, equipo que dirigía el Vasco Aguirre durante la temporada 2010/2011 de LaLiga de España, los perjudicara en su misión de clasificarse al Mundial de Rusia 2018. Finalmente, en 2019, la justicia española determinó que no existió ningún arreglo.

Moriyasu: “México hará un gran papel en el Mundial”

Por otro lado, Moriyasu destacó a la Selección Mexicana y pronosticó que gozará de una buena actuación en la Copa del Mundo que se iniciará el 11 de junio del 2026. Además, habló de lo que espera encontrarse por parte del Tri en el Oakland Coliseum.

“México hará un gran papel en el Mundial y es una prueba importante para nosotros. Tiene buenos jugadores y está bien dirigido. Va a ser un partido intenso y muy útil”, concluyó.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
