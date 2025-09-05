Guillermo Ochoa, una verdadera leyenda del seleccionado nacional, pasa por instantes de incertidumbre absoluta sobre su futuro: con el pase en su poder, el ‘Memo’ busca club para continuar su carrera y aspirar a disputar seis Mundiales con la Selección Mexicana a la hora de su vuelta.

En medio de la caída del pase a Burgos y los rumores surgidos sobre una presunta llegada a Querétaro, Javier Aguirre, DT de la concepción de ese proceso, cuestionó la actualidad del ‘Memo’ y lo obligó a encontrar club rápido, para poder volver a incluirlo a la convocatoria y no como estaba bajo estas condiciones.

“Realmente lo de las seis Copas… yo no regalo nada, esa es la verdad, nada. Si Memo merece estar aquí, si viene aquí es porque ha estado haciendo bien la cosas, porque engrana bien con nosotros, porque nos ayuda y porque lleva un rol bastante importante en el vestidor”, expresó el ‘Vasco’ en conferencia de prensa en hora de la tarde, mostrándose confiando.

En este sentido, Aguirre aseguró que a Ochoa no le pesan los goles encajados. “De momento no tiene equipo. Sé y de veras porque hablo con él y con su representante, que tiene ofertas y las está valorando y al ser jugador libre no tiene la limitante de la fecha, puede firmar con quien quiera y cuando quiera. La intención es quedarse en Europa, sé que tiene propuestas de varios lados. Yo hablé con su representante y le comenté que tiene que jugar. Si no tiene equipo, no está en forma y entonces no va a venir“

“Por último, modo de optimismo sobre eso, yo confío en que Memo consiga equipo pronto, se ponga en ritmo pronto y si está bien, será parte de la baraja de 5 o 6 porteros que he manejado“, concluyó el entrenador de la Selección Mexicana, que aseguró que Ochoa debe ganarse el lugar no por el nombre sino por sus actuaciones en el equipo que le toque.

