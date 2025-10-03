Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Mexicana

Raúl Jiménez, afuera de la lista de México de octubre: por qué no fue convocado por Javier Aguirre

El artillero de la Selección Mexicana no fue citado para la jornada FIFA y es noticia. Conoce qué ocurrió con el 'Lobo'.

Por Martín Zajic

Raúl Jiménez no jugará los amistosos que vienen.
© Getty ImagesRaúl Jiménez no jugará los amistosos que vienen.

La jornada FIFA del mes de octubre aguarda con dos importantes amistosos de preparación para la Selección Mexicana, uno fuera y otro en casa. La escuadra nacional continuará su puesta a punto dentro del año mundialista, y tendrá un par de desafíos que dejarán buenas conclusiones ante contrincantes de mucha jerarquía.

Publicidad

El ‘Tri’ tendrá como rivales a Colombia y Ecuador, primero en Texas y luego en Guadalajara, y se conoció la lista de convocados de Javier Aguirre con varias sorpresas y novedades inesperadas. Más que noticias en lo que tiene que ver con regresos al seleccionado, se destacan algunas ausencias de nombres preponderantes.

La principal particularidad de la nómina es la baja de Raúl Jiménez, centrodelantero titular en el elenco tricolor. El emblemático artillero de la Selección Mexicana se perderá los dos amistosos de octubre y directamente no fue citado por el ‘Vasco’ para ese microciclo internacional, a pocos meses del comienzo de la Copa del Mundo.

¿Por qué no fue convocado Raúl Jiménez a los amistosos de octubre?

El delantero que milita en el Fulham de la Premier League quedó marginado de la convocatoria para la fecha FIFA dado que sufrió un golpe en las costillas en su equipo, que le impedirá competir con normalidad. Para preservar su integridad, el cuerpo técnico conversó con el ‘Lobo de Tepejí’ y acordaron que en esta ocasión no será parte de la delegación.

Publicidad

Si bien México no podrá contar con su goleador, sí tendrá un importante arsenal en su ofensiva para enfrentar a Colombia y Ecuador: Alexis Vega, Hirving Lozano, Julián Quiñones, César Huerta, Santiago Giménez y Germán Berterame serán los seis atacantes que estarán a disposición de Javier Aguirre para el par de encuentros de la semana que viene.

Raúl Jiménez, el héroe de la última Copa Oro [foto: Getty]

Raúl Jiménez, el héroe de la última Copa Oro [foto: Getty]

¿Cuándo juega la Selección Mexicana los amistoso ante Colombia y Ecuador?

En primer lugar, México se verá las caras ante Colombia el sábado 11 de octubre, en el AT&T Stadium (Arlington, Texas), desde las 19.00 horas del Centro de México. Posteriormente, el ‘Tri’ regresará a casa para medirse frente a frente ante Ecuador, juego que se celebrará el martes 14 de octubre, en el Estadio Akron (Guadalajara), a partir de las 20.00 horas CDMX.

Publicidad
El “guiño” de Marruecos que ilusiona a México con clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20

ver también

El “guiño” de Marruecos que ilusiona a México con clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20

La lista de convocados de México para los amistosos ante Colombia y Ecuador:

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 tras el empate entre México y España

ver también

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 tras el empate entre México y España

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Los jugadores que podrían reemplazar a Rodrigo Huescas en México
Selección Mexicana

Los jugadores que podrían reemplazar a Rodrigo Huescas en México

Mundial 2026: el 'tapado' que podría sumar México ante la lesión de Huescas
Selección Mexicana

Mundial 2026: el 'tapado' que podría sumar México ante la lesión de Huescas

Mala noticia para México: Rodrigo Huescas se lesionó con Copenhague
Champions League

Mala noticia para México: Rodrigo Huescas se lesionó con Copenhague

Fernando Gago, contra las cuerdas: ultimátum, amenazas y un juego que define todo en Necaxa
Liga MX

Fernando Gago, contra las cuerdas: ultimátum, amenazas y un juego que define todo en Necaxa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo