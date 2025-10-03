La jornada FIFA del mes de octubre aguarda con dos importantes amistosos de preparación para la Selección Mexicana, uno fuera y otro en casa. La escuadra nacional continuará su puesta a punto dentro del año mundialista, y tendrá un par de desafíos que dejarán buenas conclusiones ante contrincantes de mucha jerarquía.

Publicidad

Publicidad

El ‘Tri’ tendrá como rivales a Colombia y Ecuador, primero en Texas y luego en Guadalajara, y se conoció la lista de convocados de Javier Aguirre con varias sorpresas y novedades inesperadas. Más que noticias en lo que tiene que ver con regresos al seleccionado, se destacan algunas ausencias de nombres preponderantes.

La principal particularidad de la nómina es la baja de Raúl Jiménez, centrodelantero titular en el elenco tricolor. El emblemático artillero de la Selección Mexicana se perderá los dos amistosos de octubre y directamente no fue citado por el ‘Vasco’ para ese microciclo internacional, a pocos meses del comienzo de la Copa del Mundo.

¿Por qué no fue convocado Raúl Jiménez a los amistosos de octubre?

El delantero que milita en el Fulham de la Premier League quedó marginado de la convocatoria para la fecha FIFA dado que sufrió un golpe en las costillas en su equipo, que le impedirá competir con normalidad. Para preservar su integridad, el cuerpo técnico conversó con el ‘Lobo de Tepejí’ y acordaron que en esta ocasión no será parte de la delegación.

Publicidad

Publicidad

Si bien México no podrá contar con su goleador, sí tendrá un importante arsenal en su ofensiva para enfrentar a Colombia y Ecuador: Alexis Vega, Hirving Lozano, Julián Quiñones, César Huerta, Santiago Giménez y Germán Berterame serán los seis atacantes que estarán a disposición de Javier Aguirre para el par de encuentros de la semana que viene.

Raúl Jiménez, el héroe de la última Copa Oro [foto: Getty]

¿Cuándo juega la Selección Mexicana los amistoso ante Colombia y Ecuador?

En primer lugar, México se verá las caras ante Colombia el sábado 11 de octubre, en el AT&T Stadium (Arlington, Texas), desde las 19.00 horas del Centro de México. Posteriormente, el ‘Tri’ regresará a casa para medirse frente a frente ante Ecuador, juego que se celebrará el martes 14 de octubre, en el Estadio Akron (Guadalajara), a partir de las 20.00 horas CDMX.

Publicidad

Publicidad

ver también El “guiño” de Marruecos que ilusiona a México con clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20

La lista de convocados de México para los amistosos ante Colombia y Ecuador: