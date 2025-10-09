La jornada FIFA del mes de octubre ha puesto una pausa a la acción en el campeonato doméstico del futbol mexicano. Cuando se reanude la actividad en la Liga MX, el cierre de la fase regular nos tiene preparada una fecha espectacular con grandes partidos. A continuación, repasa los detalles de la 13° jornada del Torneo Apertura 2025.

¿Cuándo se reanuda la Liga MX tras el parate FIFA?

La jornada 13 del Torneo Apertura 2025 dará comienzo el próximo viernes 17 de octubre, con tres compromisos en el primer día de la fecha, en dos turnos. Puebla y Xolos de Tijuana serán los encargados de abrir el fin de semana de futbol, cuando se midan en el Estadio Cuauhtémoc, desde las 19.00 horas del Centro de México.

Días, horarios y TV de la jornada 13 del Apertura 2025:

Esta será la programación completa de la decimotercera fecha de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga MX:

Viernes 17 de octubre:

Puebla vs. Xolos : 19.00 horas por Caliente TV.

: 19.00 horas por Caliente TV. Tigres vs. Necaxa: 21.00 horas por Caliente TV y Azteca Deportes Network.

21.00 horas por Caliente TV y Azteca Deportes Network. Atlético San Luis vs. Atlas: 21.00 horas por ESPN 2 y Disney+ Premium.

Sábado 18 de octubre:

Toluca vs. Querétaro: 17.00 horas por Caliente TV y Azteca Deportes Network.

17.00 horas por Caliente TV y Azteca Deportes Network. FC Juárez vs. Pachuca: 17.00 horas por Caliente TV.

17.00 horas por Caliente TV. Santos Laguna vs. León: 17.00 horas por ViX Premium.

17.00 horas por ViX Premium. Monterrey vs. Pumas: 19.00 horas por ViX Premium.

19.00 horas por ViX Premium. Chivas vs. Mazatlán: 19.07 horas por Amazon Prime Video.

19.07 horas por Amazon Prime Video. Cruz Azul vs. América: 21.05 horas por ViX Premium.

A diferencia de otras ocasiones, esta jornada 13 se disputará en tan sólo dos días de corrido y no en tres o más: sólo viernes y sábado albergarán el regreso de la Liga MX.

¿Quién es el líder transitorio del Torneo Apertura 2025?

En pleno parón de selecciones y a la espera de la próxima fecha, el puntero del campeonato de Primera División es el Deportivo Toluca: los ‘Diablos Rojos’ miran a todos desde lo más alto, con 28 unidades, que cosecharon en una campaña de nueve victorias, un empate y dos derrotas. Por detrás aparecen el Club América (27), Monterrey (26) y Cruz Azul (25), en una parte superior de la tabla muy apretada.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025: