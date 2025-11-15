En el plato fuerte de la jornada futbolera del sábado, la Selección Mexicana volverá a tener acción, en el marco de su preparación para la próxima cita mundialista. La escuadra nacional se probará ante Uruguay, uno de los equipos con más figuras de América, en un nuevo amistoso internacional que será seguido por miles de fanáticos en todo el continente.

El ‘Tri’ acumula cuatro encuentros sin ganar, y intentará volver a la victoria ante un nuevo sudamericano: en la pasada jornada FIFA, México cayó goleado ante Colombia y empató ante Ecuador, y se quedó con sed de revancha. Ahora, los espera el equipo de Marcelo Bielsa, uno de los conjuntos más y mejor trabajados de CONMEBOL, que va en busca de un triunfo.

El amistoso internacional entre México y Uruguay tendrá la particularidad de que los dirigidos por Javier Aguirre regresan al territorio nacional y jugarán con su afición presente. Si bien en Estados Unidos siempre recibieron apoyo de los habitantes mexicanos locales cuando les tocó jugar allí, el porcentaje es mucho menor que el que pueden acercarse en el país.

En este sentido, el recinto escogido para el encuentro de esta tarde-noche será el Estadio TSM Corona, ubicado en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila. Se trata ni más ni menos que de la casa del Santos Laguna, uno de los equipos más tradicionales de la Liga MX. En la semana donde se cumplen 16 años de su apertura, el estadio recibirá a la Selección Mexicana.

A diferencia de otros partidos que ha disputado el ‘Tri’ en suelo nacional, este tendrá el diferencial de que no entrarán tantos simpatizantes por la capacidad del estadio: un máximo de 30 mil espectadores es lo que puede albergar la casa de los ‘Guerreros’, pero por ese motivo se espera un terreno totalmente lleno con un clima de fiesta para el retorno del seleccionado al país.

México y Uruguay se cruzan en Torreón [Foto: Getty]