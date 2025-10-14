Pasan las fechas de selecciones y el ciclo de Javier Aguirre no muestra mejoras sostenidas en el tiempo: este comienzo de octubre dejó atrás una nueva jornada FIFA y la Selección Mexicana, lejos de despejar dudas e interrogantes, planteó nuevas incertidumbres e inquietó mucho más a los fanáticos, a menos de un año para el inicio de la Copa del Mundo.

En esta semana de doble acción, México no ganó ninguno de sus dos juegos: primero cayó goleado por 4-0 ante Colombia, en una presentación que dejó en evidencia todos sus defectos, y luego igualó 1-1 con Ecuador, donde si bien aprobó y no fue el equipo de terror que dio lástima ante los ‘Cafeteros’, tampoco brilló ni dejó conformes a los simpatizantes.

Con estas dos nuevas actuaciones, el entrenador llegó a cuatro partidos al hilo sin victorias en este tramo de su conducción: a la derrota y empate de esta jornada hay que sumarles las igualdades con Corea del Sur (2-2) y Japón (0-0). Lo más grave, en este punto, no son solo los resultados sino que las formas tampoco fueron lo suficientemente convincentes.

Producto de esas sensaciones negativas que el equipo ha generado en el público, después del empate ante Ecuador de este martes, gran parte de la afición pidió por la salida del ‘Vasco’ en las redes sociales, fastidiosos con el rendimiento de sus dirigidos. Además, en el Estadio Akron el juego terminó con silbidos y un entonado “fuera Aguirre” desde dos tribunas.

En esa misma línea, los usuarios plantearon dos nombres reiterados como posibles reemplazantes para Javier Aguirre, en caso de que se cumpliese su deseo (casi improbable en los hechos) de la destitución del actual DT de México: los candidatos que más se postularon en las redes fueron Antonio Mohamed y André Jardine, los más ganadores de los últimos tiempos en el ámbito doméstico, y en menor medida, otros también mencionaron a Martín Anselmi y Guillermo Almada.

Los números de Javier Aguirre en su actual etapa como DT de México:

Desde su regreso a la Selección Mexicana como sustituto de Jaime Lozano, las estadísticas del ‘Vasco’ lo favorecen bastante: 12 triunfos, 6 empates y 4 caídas, logrando un saldo del 64% de efectividad, con 33 goles convertidos y 21 tantos encajados. Además, en ese período pudo conquistar dos títulos: la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro de la Concacaf. Pero la exigencia de un Mundial, es otra cosa… ¿Podrá dar la talla?