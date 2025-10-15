La Selección Mexicana mostró una cara totalmente diferente con respecto a lo que había sido el último partido ante Colombia el fin de semana pasado, duelo que terminó perdiendo por 4-0 y dejando muchas dudas. Este martes, los dirigidos por Javier Aguirre mostraron una versión más competitiva al igualar 1-1 frente a una de las potencias sudamericanas de la actualidad: Ecuador.

Pese a la mejora, los aficionados del Tri siguen sin mostrarse conformes con el rendimiento del equipo y hay preocupación pensando en el Mundial del próximo año. El empate dejó sensaciones divididas y encendió nuevamente el debate sobre el rumbo de la Selección Mexicana.

Tras el encuentro disputado en el Estadio Akron, algunos aficionados no ocultaron su descontento y abuchearon a los jugadores por la actuación. Además, entre los gritos de la tribuna se escuchó con fuerza un pedido claro: “Fuera Aguirre”, reflejando la molestia por los últimos resultados.

El análisis de Javier Aguirre tras la fecha FIFA

“Me quedo con rendimientos individuales de conclusión. Algunos jugadores que me gustaron mucho, otros no tanto y otros que no les di oportunidad y lamento no poderles dar minutos, pero es poco menos que imposible. Ya es aroma mundialista con estos dos rivales sudamericanos, fueron segundo y tercero de la eliminatoria”, expresó el DT.

Y siguió: “Con jugadores en Europa, mucha experiencia. El equilibrio emocional ante la adversidad. No es fácil un 4-0 en contra. Le dije a los jugadores que esto es aroma mundialista, de aquí al inicio del mundial vendrán rivales de abolengo y seguir buscando el sistema y a los jugadores”.

Además, Aguirre habló del objetivo de recuperar la confianza del público mexicano: “No darle espacio a la gente que se aburra, te abuchee. Nosotros estamos buscando eso, que los jugadores mantengan un equilibrio emocional en el entorno de Selección Mexicana. De puertas hacia adentro tenemos un buen ambiente. Con malos resultados siempre se generan dudas y es normal. No soy quien para juzgar de aquí para allá”, cerró el estratega.

