México viene de empatar con Colombia y con Perú y de perder con Estados Unidos y busca cerrar la Fecha FIFA con una victoria.

La Selección Mexicana cierra este martes su actividad en la actual Fecha FIFA que duró tres semanas. En este período, el Tri empató con Colombia y con Perú y perdió 3-0 con Estados Unidos. Para finalizar la ronda de amistosos, el Tri se enfrenta con Chile.

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No es la Chile de hace una década, en la cual La Roja se coronó como bicampeona de América tras vencer a Argentina en los penales en dos ocasiones consecutivas. Pero no deja de ser una selección sudamericana que le servirá a la Selección Mexicana para competir y probar.

En la previa al partido aprovechamos para consultarle al colega Rodrigo Realpe, subeditor de Bolavip Chile, acerca de qué piensa sobre la Selección Mexicana, el amistoso y también nos entregó un panorama de cómo se encuentra actualmente La Roja.

“Los duelos entre Chile y México han sido muy parejos entre sí, salvo ese 7-0 de la Copa América Centenario, pero de eso ya no tenemos nada. México sé que viene con problemas y con un proceso nuevo. De todos modos yo creo que lo hecho en el Mundial hace que hoy miremos a México con más respeto, si bien no está la columna vertebral del Mundial sin Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Edson Álvarez”, nos comenzó diciendo Rodrigo Realpe.

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Chile perdió con Canadá y Estados Unidos en esta Fecha FIFA (@LaRoja)

“Yo creo que hoy México está un peldaño arriba nuestro. También porque lo que refleja hoy Chile es que viene de salir último en las clasificatorias, que tiene un técnico interino que lleva 15 meses, y que tiene una dirigencia no se ha armado para el próximo Mundial”, agregó el subeditor de Bolavip Chile.

Predicción del partido

Por último, nuestro colega se anima a decir que cree que México ganará por la mínima: “Hoy Chile sí o sí debería obtener al menos un punto para lavar la cara y ser digna en esta gira por Norteamérica, porque por ahora solo cosechó dos derrotas y una tercera caída ante México nos dejaría con muchas dudas y muy poca esperanza de cara al Mundial 2030. Yo diría que gana México, ajustado, 1-0 quizás. Y Chile tendría que empezar luego a buscar un proceso nuevo”.

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En Chile no tienen una opinión positiva sobre su propia selección. Si bien el Tri ha tenido dificultades en esta Fecha FIFA y tiene varias bajas, Rafa Márquez y el equipo intentará despedirse de esta gira con un triunfo después de dos empates y una derrota.

En síntesis