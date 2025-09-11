Pasó la Fecha FIFA de septiembre y las selecciones empiezan a encarar la etapa final del 2025, con varios equipos definiendo su clasificación a la Copa del Mundo 2026, pero con otros con la oportunidad de jugar amistosos para seguir puliendo detalles del rendimiento.

Como anfitrión, la Selección Mexicana no está obligada a jugar la clasificación, por lo que se ha estado dedicando a jugar partidos amistosos para mejorar su juego y Javier Aguirre defina al grupo de jugadores que irán al torneo del año próximo.

En este ventana de partidos, el Tri se enfrentó a dos conjuntos asiático, Japón y Corea del Sur, con los que empató en ambos. Y en octubre ya tiene confirmados duelos ante Colombia y Ecuador. En tanto, en las últimas horas también confirmó un duelo más, pero para noviembre y ante un Campeón del Mundo.

Y es que el próximo sábado 15 de noviembre, México se medirá ante Uruguay, dos veces ganador del Mundial de FIFA tanto en 1930 como 1950. Será en el Estadio Territorio Santos Modelo de la ciudad de Torreón, donde suele jugar de local Santos Laguna.

El anuncio del partido se hizo en una rueda de prensa donde estuvieron presentes Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Aleco Irarragorri, presidente de los Guerreros, Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, y Román Cepeda, alcalde de Torreón.

¿Contra quién y dónde juega la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre?

En octubre, la Selección Mexicana se medirá ante Colombia y Ecuador. Primero, el sábado 11 de octubre enfrentará a los Cafeteros en el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, estado de Texas. Luego, el martes 14 de octubre se medirán ante la Tri en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.