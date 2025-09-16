La Selección Mexicana tiene un claro objetivo que es encontrar su mejor versión futbolística para el Mundial 2026, en el que quieren hacer historia, logrando pasar más fases que los octavos de final ya que se juega en tierras mexicanas al igual que en Estados Unidos y Canadá.

A lo largo de este año, Javier Aguirre probó diferentes variantes y futbolistas pensando en la competición más importante del mundo, para empezar a definir que futbolistas tienen un lugar asegurado en la convocatoria para el certamen internacional.

En la última fecha FIFA, el entrenador de el Tri sorprendió a todos dejando fuera a uno de los delanteros que está pasando por un gran presente personal en Arabia Saudita y que ha demostrado en diferentes ocasiones que está preparado para el desafío.

Se trata de Julián Quiñones, quien no estuvo para los amistosos contra Japón y Corea del Sur, lo que complica su participación en el Mundial del año que viene porque el DT consideraría a otros de sus compañeros, pero todavía quedan algunos meses para definir si estará o no.

Sin embargo, el atacante sigue respondiendo a base de buenos rendimientos. El pasado fin de semana, el futbolista mexicano volvió a convertir un gol en el empate de su equipo, el Al-Qadisiya frente al Al-Hilan por la liga de Arabia Saudita y luego dejó un mensaje en sus redes sociales.

¿Qué escribió Julián Quiñones?

‘‘La mentalidad lo es todo”, escribió Quiñones, un mensaje que podría haber sido dirigido para Javier Aguirre por dejarlo fuera de México. Muchos aficionados mexicanos no están de acuerdo con la decisión del Vasco ya que creen que se merece su lugar.

