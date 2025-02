Cristiano Ronaldo abrió el debate una vez más tras su declaraciones autoproclámandose el mejor futbolista de la historia del futbol. El portugués, en diálogo con Edu Aguirre en el Chiriguinto TV dio sus motivos por los cuáles para él está por encima de todos.

“En mi opinión, creo que soy el futbolista mas completo que existió. Hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, tiro bien con el pie izquierdo, soy rápido, fuerte, alto. Una cosa son gustos y que te guste más Lionel Messi, Pelé o Diego Maradona, lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es una mentira”, expresó el actual jugador del Al Nassr.

Y continuó: “La gente está pesada con los mil goles, pero sé que también soy culpable. No me gusta porque están desvalorizando lo que estoy haciendo. Este año estoy haciendo muchos goles y me encuentro bien, pero la gente no está valorizando mi momento. Están pensando más en cuantos goles me faltan para llegar a los 1.000. Las cosas tienen que pasar de una forma natural. Si hago 920 goles, 925 o 930, el mejor de la historia soy yo. Punto final“.

Hugo Sánchez, histórico futbolista mexicano, decidió responderle al europeo en diálogo con Futbol Picante: “Dentro de los mejores sí, pero él está diciendo ‘creo’; y decir ‘creo’ es que no está seguro, ¿pero qué va a decir de él mismo? Y eso me parece bien”.

Además de no coincidir con Cristiano Ronaldo, se animó a elegir al futbolista que para él fue el mejor de toda la historia por encima de Cristiano Ronaldo y también de Lionel Messi: “El hecho de que yo diga que para mí quién es el mejor de la historia, para mí es Pelé”.

La respuesta de Hugo Sánchez sobre el mejor mexicano de la historia

Ricardo Peláez, periodista de ESPN, le preguntó quién es el mejor jugador de la historia del futbol mexicano y lejos de agrandarse dejó una respuesta algo irónica: “No lo puedo contestar, no me apetece. Mira, soy mamón, pero no tanto“.